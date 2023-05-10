Подделанные им документы не вызвали подозрения у немцев. Кем был главный художник советской разведки

Во время войны Павел Георгиевич с коллегами рисовали "аусвайсы" для партизан. Но главной их победой стали безукоризненно оформленные документы для легендарного разведчика Николая Кузнецова.



После разгрома немцев под Москвой красноармейцам в целости и сохранности достались бумаги штаба одной из немецких дивизий.



Немцы не успели отправить извещения о смерти некоторых офицеров, поэтому бумаги пригодились НКВД. Так в руках советской разведки оказался нужный "зольдбух" (солдатская книжка) лейтенанта Пауля Вильгельма Зиберта.



У настоящего Зиберта не было родных и людей, которые могли бы случайно узнать его.



Изумился Николай Кузнецов, когда ознакомился с делом убитого лейтенанта. Цвет глаз, волос, особые приметы Зиберта были точь-в-точь как у него.



Громушкин "оживил" Зиберта-Кузнецова и задним числом оформил ему тяжелое ранение. Сотрудники НКВД терпеливо и дотошно корпели над каждой деталью немецкого документа.

Для фотографий Кузнецов позировал так, как это любили делать офицеры вермахта. Громушкин использовал немецкую бумагу, фотоклей, чернила, а сведения в "зольдбух" вписывали люди с разным почерком.



Делалось это для того, чтобы даже мелкая деталь не вызывала подозрений. Как раз в мелочах немцы и прокалывались.



Громушкин вспоминал случай, когда контрразведка знакомила их с документами шпионов. Врага раскрыла книжка красноармейца, где все записи были выполнены одинаковым почерком, словно один и тот же штабной писарь "путешествовал" за бойцом по всем фронтам и направлениям.



Такое внимание Павла Громушкина и его коллег к деталям спасло жизни многих разведчиков и партизан. У одного только Кузнецова "аусвайс" проверяли более 70 раз.



За всю войну таких случаев были сотни, но ни разу изготовленные Громушкиным документы не вызвали подозрений у немцев.