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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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Строка 1, страница 1, том 305...
только если начать так работать - то начальство сразу подкинет дополнительных заданий со словами "что-то мы работника слабо нагрузили" - поэтому все умные люди работают особо не напрягаясь, делая за пять рабочих дней то, что можно сделать за три ...
Грузин подходит к сыну и спрашивает:
- Гоги, где маузер, который я подарил тебе на день рождения?
- Папа я поменял его на золотые часы роллекс...
- Как ты мог сынок, а если к нам придет дядя Вахтанг - наш сосед и
скажет что он имел твой мама, что он имел твой папа, что он имел весь
твой род, что ты ему скажешь? "Пол второго"? (с)