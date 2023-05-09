FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7216 постов • 1006 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
С Днем Великой Победы!

С Днем Великой Победы!

Автор:
09 мая 2023 06:38
Сообщество : Жить в России
Метки: великая война   день победы 1945   стихи военных лет   
913
1

Спасибо, что помните и чтите! Память о доблести и несомненно самопожертвовании, память о тех кто шел вперед несмотря на ту тяжесть войны, что они пережили ради будущего мира!


РОДИНА
Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.

Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину — такую,
Какой ее ты в детстве увидал.

Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть… Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.


1941г. Константин Симонов



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Dum2sKxOa8c" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>


Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: великая война   день победы 1945   стихи военных лет   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−6
Larland777 49 минут назад
20 лет ходили всей семьёй к памятнику Неизвестному солдату. Ребёнок стоял в Почётном карауле пару раз. Первый раз за 20 лет мы не поидём туда. Мне стыдно перед павшими на ВОВ войнами во что превратилась Россия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Игорь Проскуряков

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

822



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Знамя Победы появилось над Рейхстагом в Берлине
Знамя Победы появилось над Рейхстагом в Берлине
Хакер из России "вывесил" в отелях Берлина Знамя Победы над Рейхстагом
Хакер из России "вывесил" в отелях Берлина Знамя Победы над Рейхстагом
Набирающие популярность в сообществах
Почему в Соединенных Штатах не ставят ограду вокруг частных домов
Почему в Соединенных Штатах не ставят ограду вокруг частных домов
Любопытные открытия, отвечающие на извечный вопрос «Что будет, если...?»
Любопытные открытия, отвечающие на извечный вопрос «Что будет, если...?»
Сериал из короткометражек к 9 мая
Сериал из короткометражек к 9 мая
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не смешно...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#полиция#Еда#шоу бизнес#Германия
#Юмор#СССР#картинки#Приколы#люди#Россия#арест
#интересно#подборка#в мире#соцсети#факты#Девушка
Сериал из короткометражек к 9 мая Сериал из короткометражек к 9 мая Девушка жалуется, что к ней проявляют интерес парни гораздо младше нее Девушка жалуется, что к ней проявляют интерес парни гораздо младше нее Женщина продемонстрировала удивительный фокус с исчезновением забытого кошелька Женщина продемонстрировала удивительный фокус с исчезновением забытого кошелька В Ставропольском крае бородатые туристы «поразвлекались» с арт-объектом и попали в руки полицейских В Ставропольском крае бородатые туристы «поразвлекались» с арт-объектом и попали в руки полицейских Хорошее настроение заразительно: видеофакт Хорошее настроение заразительно: видеофакт В Минске 81-летний дед на велосипеде встретился с ровесником-автолюбителем В Минске 81-летний дед на велосипеде встретился с ровесником-автолюбителем

На что жалуетесь?

Вернуться