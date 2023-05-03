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Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.
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Муж заподозрил что у жены появился любовник, видит смски и звонки от Виталика. Сказал что в командировку уезжает а сам хату снял в доме напротив и засел с биноклем. Видит подъехала тачка такая классная, вышел парень спортивный одет хорошо, с цветами, поднялся к жене. Муж наблюдает как они шампанское выпили и переместились в спальню, раздеваются, Виталик такой спортивный бицепсы, на животе кубики, попка орешком, жена разделась, сиськи висят, на животе складки, жопа в цилюлите! Муж отложил бинокль, закрыл лицо руками и говорит:
- Господи как перед Виталиком то неудобно!