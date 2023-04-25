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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
25 апреля 2023 22:43
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1003
30

Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.

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4  комментария
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32k
Андрей Иванов 3 часа назад
В хозяйственном как раз всё натуральное

Например:
Средство для мытья полов Synergetic

Состав: Дистиллированная вода, комплекс растительных К-тензидов, комплекс растительных Н-тензидов на основе глюкозы, масла сантала, бергамота, мяты, лимона; пищевой краситель
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35k
russger 40 минут назад
Когда вижу подобных, всегда думаю: в багажнике Байден, а за рулём дебил -_-

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6k
Умница-красавица 2 часа назад
Ну насчет той в розовом, у стены, я бы не была так уж уверена;)
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32k
Андрей Иванов 3 часа назад
Лайфхак: как прожить с детьми в полной тишине
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