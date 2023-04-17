Художник родом из детства

В 11 лет Владимирский перешёл учиться в школу №110, где его одноклассниками были сыновья Сергея Есенина, Демьяна Бедного и Отто Шмидта. Уже в школе Лёня активно увлекался рисованием, принимал участие в выпуске стенгазеты. В старших классах школы Владимирский прочитал Блока и Есенина и, вдохновленный ими, стал сочинять стихи сам и иллюстрировать их. Родители Леонида, люди интеллигентные, но не творческие, относились к его увлечению спокойно, но время от времени напоминали, что «стихи и рисование — это хорошо, но надо получить солидную профессию». И в 10 классе отец посоветовал ему серьёзно подойти к выбору профессии и поступать в МИСИ/Московский инженерно-строительный институт, что сын затем и сделал, закончив там 3 курса.

А потом началась война… И в августе 1941 года будущий художник добровольцем вступил в ряды РККА, после чего как студент-строитель был направлен на курсы ускоренной подготовки Военно-инженерной академии им. Куйбышева (ныне — Военный институт Общевойсковой академии ВС РФ), и затем в звании лейтенанта отправился на фронт, в инженерные части. Там Леонид строил мосты и фортификационные сооружения для советских частей. Войну окончил в звании старшего лейтенанта. Был награждён медалью «За победу над Германией».