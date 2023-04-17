Художник родом из детства

8 лет назад не стало Леонида Владимирского
Русский график, старейший художник-иллюстратор детской книги, писатель, заслуженный деятель искусств РСФСР Леонид Викторович Владимирский родился в Москве 21 сентября 1920 года. Семья жила сначала на ул. Палиха,8 в Тверском районе, затем — на Арбате. Лёня был в семье единственным ребёнком. Мать его была врачом, отец — служащим-экономистом в Наркомате внешней торговли. Организация занималась перепиской с зарубежными странами, и он часто приносил домой конверты с экзотическими почтовыми марками, которые, по словам Леонида, сыграли большую роль в его судьбе: он подолгу их рассматривал, изучал страны, из которых они были присланы, расширяя свой кругозор.
В 11 лет Владимирский перешёл учиться в школу №110, где его одноклассниками были сыновья Сергея Есенина, Демьяна Бедного и Отто Шмидта. Уже в школе Лёня активно увлекался рисованием, принимал участие в выпуске стенгазеты. В старших классах школы Владимирский прочитал Блока и Есенина и, вдохновленный ими, стал сочинять стихи сам и иллюстрировать их. Родители Леонида, люди интеллигентные, но не творческие, относились к его увлечению спокойно, но время от времени напоминали, что «стихи и рисование — это хорошо, но надо получить солидную профессию». И в 10 классе отец посоветовал ему серьёзно подойти к выбору профессии и поступать в МИСИ/Московский инженерно-строительный институт, что сын затем и сделал, закончив там 3 курса.
А потом началась война… И в августе 1941 года будущий художник добровольцем вступил в ряды РККА, после чего как студент-строитель был направлен на курсы ускоренной подготовки Военно-инженерной академии им. Куйбышева (ныне — Военный институт Общевойсковой академии ВС РФ), и затем в звании лейтенанта отправился на фронт, в инженерные части. Там Леонид строил мосты и фортификационные сооружения для советских частей. Войну окончил в звании старшего лейтенанта. Был награждён медалью «За победу над Германией».
Сразу же после демобилизации, в 1945 году, Леонид поступил на художественный факультет ВГИКа — Всесоюзного государственного института кинематографии, на отделение мультипликации. Его преподавателями были Григорий Шегаль, Фёдор Богородский, Юрий Пименов. Учиться было сложно, поскольку художественной подготовки у Леонида не было. Параллельно с учёбой ему приходилось ещё и кормить семью — к тому времени художник уже был женат, у него родилась дочь Ая. Подрабатывал он разрисовывая клеёнки по заказу деревенских жителей.
Дипломной работой Владимирского стал первый в истории ВГИК диафильм «Руслан и Людмила».
«Людмила нравилась Руслану, Рогдаю, Ратмиру, Фарлафу и Черномору. Мужчинам разных характеров и разных возрастов. Поэтому, я решил, что и моя Людмила тоже должна всем нравиться. Вначале я рисовал девушек на улице, после чего показывал рисунки своим приятелям. Если хоть одному не нравилось — браковал. Так нарисовал 12 Людмил… Потом я понял — нужно нарисовать такой образ, который понравился бы Александру Сергеевичу. Подумал — сделал. Поставил перед собой портрет Натальи Николаевны — и начал рисовать. Так и возникла грустная русская княжна» (из воспоминаний Л. Владимирского).
Для диафильма художник сделал более 80 цветных рисунков и снял их на плёнку. Его заметили, и после окончания с отличием в 1951 году института, пригласили работать главным художником на студию «Диафильм» при Госкино СССР, где в течение 3-х лёт им была создана серия из 400 иллюстраций к 10 детским диафильмам. В их числе был и «Приключения Буратино» (1953) по сказке А.Н. Толстого. По словам Владимирского, Толстой сам мечтал о диафильме по своей книге, и даже специально подготовил для него текст, но, к сожалению, до премьеры не дожил.
В диафильме художник создал свой собственный образ деревянного человечка в полосатом колпачке. Своего Буратино он срисовывал с собственной 5-летней дочки: он вырезал из картона длинный нос, прикрепил его на резинке, на голову надел полосатый колпачок и она ему позировала (кстати, когда дочери исполнилось 9 лет, она «превратилась» в Элли). Причём, красные полосы на этом самом колпачке придумал именно Леонид — у Толстого в книге он был белый!
Так на обложке 1-го тиража книги «Золотой ключик, или Приключения Буратино» («Детгиз», 1936) был изображён Буратино работы художника Аминадава Каневского — в круглых зелёных штанах, белом колпаке и длинных деревянных ботинках. И «нашему» Буратино он мог бы быть лишь старшим троюродным братом. Или далёким итальянским предком из прошлых веков.
Завоевав любовь детей, и пройдя проверку временем, образ Буратино Владимирского стал классическим: его и поныне используют и в кино, и в театре, по нему делают куклы, его рисуют на различных этикетках (лимонад «Буратино», конфеты «Золотой ключик» и т.п.), на открытках, значках и т.д.
А однажды Владимирский принёс свои эскизы в Театр кукол Сергея Образцова, где служил страшненький, с огромным ртом, натурально деревянный Буратино, совершенно не скрывающий того, что он сделан из бревна.
« — У вас ужасно некрасивый Буратино, — сказал режиссёру Леонид. — Рот до ушей. А я вот создал симпатичного.
— Смысл сказки в том, — ответил художнику на это Образцов, — что даже такой уродец может стать хорошим и добрым мальчиком».
В процессе поиска «своего стиля», художник проиллюстрировал и нехарактерные впоследствии для него книги — «Земля Санникова» В. Обручева и «Борьба за скорость» Б. Ляпунова. Тесно сотрудничал и с периодическими изданиями. Журналы, в которых можно увидеть образцы его графики, трудно перечесть: «Огонёк», «Работница», «Знание — сила», «Затейник», «Вокруг света», «Здоровье», «Наука и жизнь», «Крестьянка», «Пионер», «Мурзилка» и множество других. То же касается и газет: «Пионерская правда», «Комсомольская правда», «Известтия», «Вечерняя Москва», «Московская правда», «Советская Культура»…
В 1954 году Министерством Культуры СССР молодому художнику был выдан патент SU 97033 A1 1954.01.01 на изобретение: «Способ получения изображений стереопары с рисованного цветного изображения». Предлагаемый им способ отличался от известных тем, что стереопара получалась с одного комплексного рисунка. А комплексный рисунок состоял из фона и наложенного на него одного или более слоёв прозрачного материала с нарисованными на них разноплановыми объектами.
А в 1956 году в издательстве «Искусство» вышла 1-я книга про Буратино с его рисунками. С этого времени Владимирский стал заниматься исключительно иллюстрированием книг для детей.
Владимирский иллюстрировал: поэму «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина, сказки — «Путешествие Голубой стрелы» Дж. Родари, «Три толстяка» Ю. Олеши, «Приключения Петрушки» М. Фадеевой и А. Смирнова, «Приключения Кьодино-винтика» Г. Парка и М. Арджилли, сборник «Русские сказки» и множество других.
Вторая известная работа художника, принесшая ему всенародное признание — иллюстрации к 6-и сказочным повестям А. Волкова о девочке Элли — адаптации американского «Волшебника страны Оз» («Удивительный волшебник из страны Оз»/The Wonderful Wizard of Oz, 1900) Лаймена Фрэнка Баума. Он сам нашёл 65-летнего автора русской версии, предложив ему свои услуги.
«По чудесному стечению обстоятельств он [А.М. Волков] оказался моим соседом. Я жил в Малом Гнездниковском переулке, а он рядом — в Большом. Побежал к нему. Вижу — симпатичный такой старикан. Волков мне тоже обрадовался. Сели в такси, поехали в новое издательство «Советская Россия». Нас приняли на ура!» (из интервью Л. Владимирского газете «Культура», 2015).
Первая из книг — «Волшебник Изумрудного города» с рисунками Леонида вышла в свет 1959 году. Причём, впервые повесть выходила отдельной книгой ещё до войны — в 1938 году, с чёрно-белыми иллюстрациями художника Н.Э. Радлова. Но новую волну интереса советской детворы к приключениям Элли вызвал именно выход в свет «Волшебника….» с новыми, оригинальными иллюстрациями Владимирского, цветными и красивыми.
В редакцию пачками пошли письма от детей с просьбой написать продолжение. Популярность книги была огромна, её тиражи просто «сметали» с прилавков. Маленькие читатели даже перепечатывали и перерисовывали повесть вручную. По данным Книжной палаты, с тех пор она переиздавалась более 100 раз.
Говорят, иногда случалось даже так, что художник просил Волкова переделать текст под его рисунки. Например, когда была уже готова рукопись «Двенадцать подземных королей», Владимирский предложил сделать не 12 королей, а 7 — по цветам радуги — тогда каждому из них можно будет придумать наряд своего цвета, в такие же цвета нарядить свиту и таким образом сделать книжку яркой. Но тогда надо было убрать из текста целых 5 персонажей и переделать почти всю книжку!.. Автор «покряхтел, поворчал, но сел — и всё переделал». Сотрудничество Волкова и Владимирского продолжалось почти 20 лет, писатель считал рисунки художника к своим книгам лучшими и не признавал других иллюстраторов.
Книги переиздавались в России, Германии, Японии. Сейчас общий тираж книг Волкова с рисунками Владимирского уже трудно определить, но точно не менее 100 млн. экземпляров!
А самым любимым героем этой сказочной повести для художника был Страшила — самый умный, добрый и невероятно симпатичный персонаж. К нему Владимирский относился очень трепетно и нежно, полюбив его всей своей творческой душой.
Художник вообще любил каждого своего героя, но совершенно по-разному: как друга, как ребенка... считая, что в него просто необходимо влюбиться, тогда и образ станет ярким и выразительным. При этом он сделал более 150 рисунков Буратино, а Страшилу перерисовал более 400 раз!
Вначале Владимирский пытался нарисовать несимпатичного Страшилу — с нахмуренными бровями, оскаленным ртом, чёрной дырой вместо носа и ведром на голове. Но почти сразу решил, что такой образ детям не понравится. Ведро он заменил на соломенную шляпу, оскал — на улыбку, хмурые брови — на широко распахнутые ресницы, а дырку от носа заделал заплаткой. В таком виде Страшила и попал на обложку первого тиража нового издания.
«Детским художником я стал, потому, что мне интересно то, что интересно детям 3-го класса. Мне интересны сказки. Для детей надо работать по-доброму. Кто может нести доброту, тот может быть детским художником или писателем. И чтобы был юмор, выразительность» (из воспоминаний Л. Владимирского).
Образы героев «Волшебника…» стали настолько популярны и любимы, что им по всей стране устанавливают даже подобия памятников (С-Петербург, Анапа, Подмосковье).
Буратино и Волшебник Владимирского стали популярными не только благодаря книгам, но ещё и тому, что «по следам» были изданы открытки с образами героев, общим тиражом в 63 млн. экземпляров.
По признанию Владимирского, некоторых своих персонажей он «заимствовал» из жизни. Так, папу Карло он срисовал со своего деда. После чего того стали останавливать на улицах с вопросом: «В каком фильме мы вас видели?», на что он с улыбкой отвечал: «Я не в кино снимался, я в книжке нарисован».
А образ злой волшебницы Арахны, великанши, управлявшей племенем гномов для книги «Жёлтый туман», ему «навеяла» соседка по коммуналке.
В последующие годы были выпущены комплекты почтовых карточек и к другим сказкам, оформленным художником: «Три толстяка», «Приключения Кьодино», «Незнайка», «Приключения Петрушки», «Руслан и Людмила». На некоторых из них изображения повторяли книжные иллюстрации, но в большинстве случаев они — оригинальные.
Так же Леонид Викторович оформлял и поздравительные открытки. А самая первая его открытка — «Адмирал Нахимов», была выпущенная ещё в 1952 году.
В 1961 году Владимирский был принят в творческий Союз художников. Так же, он являлся членом Союза журналистов. Из многочисленных поездок по стране и за рубежом художник-журналист привозил изо-очерки, которые публиковались в центральной печати.
Так в 1967 году вышла его книжка «Австралия. Путевой альбом». А в 1968 году — книга Г.Фиша «Мои друзья Скандинавы» в его оформлении. С карандашом и кистью в руках художник объехал практически весь Союз. А, являясь «Послом мира», принимал участие и в составе творческих делегаций во многих странах мира.
А ещё, в 1961 году, молодому художнику удалось пообщаться с великим американским актёром Чарли Чаплином. Мэтр даже успел на своем примере научить «русского художника» как правильно раздавать автографы.
В 1979 году, за заслуги в области изобразительного искусства Владимирскому было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». А в 1996 году он стал лауреатом Всероссийского конкурса детских читательских симпатий.
На счету художника большое количество персональных выставок, как в России, так и за рубежом. Его выставки проходили в Федеральном собрании РФ. Экспозиции его работ и сейчас проходят в Центральном Доме Художника, Московском Доме Национальностей, РГДБ/Российской Государственной Детской Библиотеке и многих других выставочных центрах.
К концу 1990-х гг. зрение художника стало портиться, и он отходит от иллюстрации и начинает писать. Так в литературу пришёл новый автор — Владимирский написал и сам нарисовал 2 сказочные повести о новых приключениях своих любимых героев — «Буратино ищет клад» (1995) и «Буратино в Изумрудном городе» (1996).
«Мои любимые герои — Буратино и Страшила. Мне хотелось продолжить их жизнь, так что я сам написал и проиллюстрировал 2 сказочные повести: «Буратино ищет клад» и «Буратино в Изумрудном городе». Сочинял свои сказки с колоссальным удовольствием. Ну, сами посудите: Буратино деревянный, и дуболомы из «Урфина Джюса» — тоже. Значит, у Буратино в Волшебной стране могли быть родственники! Когда враги превратили Буратино в обычную деревяшку, папу Карло осенило, что в Волшебной стране было снадобье, которое оживляло дуболомов. И вот он в отчаянии стоит перед запертой дверью в Изумрудный город, за которой волшебный порошок, но ничего не может поделать. Он обнимает Буратино и вдруг вспоминает, что золотой ключик может открывать любые замки! На этом месте я сам заплакал. Буквально: сам придумал — сам поверил!» (из интервью Л. Владимирского порталу «Правмир», 2010).
Леонид Викторович активно занимался и общественной деятельностью. С целью изучения, сохранения, развития и популяризации российской художественной культуры и искусства, он принимал участие в подготовке творческих кадров: 6 лет руководил изостудией в РГДБ, участвовал в работе жюри конкурсов детского рисунка, выступал в школах и библиотеках, являлся председателем правления продюсерского центра «Друзья Изумрудного города». Его научные статьи можно увидеть в журналах «Студенческий меридиан», «Библиотека в школе» и др.
В 2006 году Владимирский стал идейным вдохновителем создания музыкального театра-студии «Волшебник», а также соавтором песен к мюзиклу по сказке «Волшебник Изумрудного города». Все эти годы, с неизменным успехом в детских центрах и на открытых площадках театр демонстрирует интерактивные музыкальные спектакли — «Изумрудная сказка» и другие программы, ведёт благотворительную деятельность в детских приютах и домах-интернатах.
В 2008 году в кукольном театре «Золотой ключик» г. Железногорска (Красноярский край) состоялась премьера музыкального спектакля «Гудвин — Волшебник Изумрудного города» по пьесе Леонида Викторовича. Песни из «Волшебника…» исполняют и юные актёры детского театра «Звуки музыки» из г. Ступино (Московская область).
Также в одном из театров Германии были поставлены спектакли «Волшебник Изумрудного города» и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» с костюмами и декорациями, выполненными на основе рисунков художника.
В 2009 году петербургская Кондитерская фабрика «Ландрин» выпустила набор шоколадных яиц «Киндер-сюрприз» с фигурками героев Владимирского к сказкам «Волшебник…» и «Урфин Джюс…».
Классическими рисунками художника оформлены обложки аудио-книг на CD, игры для ПК и других цифровых носителей.
Благодаря энергии и активной жизненной позиции Владимирского были переизданы в современном «цифровом» качестве, давно не издававшиеся, книги — «Вовка Веснушкин в стране заводных человечеков», «Петрушка» и др. А благодаря умелому руководству мастера и активной деятельности его помощников, увидели свет книги, официально не издававшиеся ранее — «Чиполлино» и «Приключения Кьодино-винтика».
Мечтал художник и о создании в нашей стране «Музея детской иллюстрации», работу по сбору экспонатов для которого он целенаправленно вёл более 12 лет. Лучшие произведения художников-иллюстраторов прошлого века — соратников, однокурсников и друзей Леонида Викторовича сейчас хранятся и активно пополняются в мастерских знаменитого художника. Со всего бывшего Союза до сих пор приходят посылки и бандероли с экспонатами для будущего Музея имени Владимирского.
Ещё в 2000 году, при активном участии Леонида Викторовича, на территории муниципального р-на «Басманный», на ул. Казакова, в рамках создания семейно-досугового центра, планировалась постройка Дворца сказок «Изумрудный город». Проект был одобрен правительством Москвы и широко освещён в периодической прессе («КП», «Вечерняя Москва», «Ведомости», «Московская правда», «Культура», «Комерсантъ» и «Тур-инфо»). Но, к сожалению, что-то «не срослось», и строительство заморозили…
Коллеги и ученики Владимирского: Анатолий Савченко, Николай Кочергин, Пётр Репкин, Евгений Мигунов (подробнее — здесь: Жил-был художник), Владимир Зарубин… — это люди, талантом которых были созданы любимые всеми книги, неповторимые открытки, просто волшебные диафильмы и, конечно же — незабываемые мультфильмы.
А вот от самого художника-мультипликатора, в результате перехода в иллюстрацию, не осталось ни одного мультфильма. Оживить своих героев на киноэкране, да ещё к тому же и в 3D-формате было большой мечтой Леонида Викторовича.
За заслуги перед отечественным изобразительным искусством и культурой Леонид Владимирский решением Президиума Российской академии художеств от 20 мая 2014 года избран почётным членом РАХ.
25 июня 2014 года, по поручению Президиума академии, мантия, нагрудный знак и удостоверение почётного члена РАХ в торжественной обстановке были вручены Владимирскому в его мастерской.
Жил художник последние годы в пригороде, в Долгопрудном. Легенда советского книгоиздательства на исходе девятого десятка лет был прост в общении, бодр, очень дружелюбен, гостей встречал радушно, охотно рассказывал о своей творческой судьбе.
Светлана Алексеевна Ковальская (1940-?/пропала без вести в октябре 2020) — 2-я жена Владимирского, — художник-живописец и монументалист, была моложе него на 27 лет. К моменту встречи оба они овдовели и свадьбу решили не играть. Тем не менее, прожили в счастливом браке 30 лет.
Дома у Владимирского было много всего интересного: раритетные книги, картины, кукла Буратино из его пьесы. А прямо на стене, на обоях была нарисована огромная яблоня — «Дерево жизни». На его ветвях столько яблок, сколько лет хозяину дома. И каждый год, 20 сентября, появлялось новое.
Практически в каждом интервью Леонид Викторович рассказывал историю о «возрасте души»: у каждого, считал он, есть свой «возраст души», который определяет, сколько человеку лет на самом деле, а не по паспорту. Так, художнику Игорю Ильинскому, иллюстрировавшему «Робинзона Крузо», «Остров сокровищ», книги Майн Рида и Фенимора Купера, всегда было 15. Самому же Владимирскому — не больше 9.
В конце жизни вернулся мастер и к сочинению стихов, планировал издать с ними книгу, но 18 апреля 2015 года Леонид Викторович Владимирский скоропостижно скончался на 95-м году жизни. Похоронен художник на Востряковском кладбище.
«— А о какой работе Вы мечтали, и сбылась ли Ваша мечта?
— Я мечтал иллюстрировать книги, которые нравились бы детям. Книги, которые читатели, повзрослев, покупали и читали бы своим детям или даже внукам. Я сделал это. Так что я — счастливый человек» (из интервью Л. Владимирского издательству АСТ, 07.03.2015).
Награды и звания Л. Владимирского:
1979 — «Заслуженный деятель искусств РСФСР»,
1996 — лауреат «Всероссийского конкурса детских читательских симпатий»,
2006 — «Орден Буратино» — учреждён 21.06.2005 г. Творческим объединением «Настоящие друзья Буратино» и администрацией муниципального образования «Зеленоградский район» Калининградской области. Эскиз знака — Г.Г. Полищук при участии П.В. Астапенко. Фигурка Буратино — художник В.А. Стильве. Материалы: янтарь, томпак, бронза. Серебрение, оксидирование. Эксклюзивно изготавливается мастерами ООО «Амбертрин» (Калининград). Орденом награждаются деятели культуры, искусства и литературы, учёные, педагоги, воспитатели и другие взрослые,
— достигшие высот в воспитании у детей и подростков внутренней свободы, чистоты помыслов, гражданской активности, уверенности в собственных силах;
— добившиеся поразительных успехов и блестящих побед в науке, искусстве, литературе, педагогике, спорте или других областях человеческой деятельности благодаря остроумию, смелости и присутствию духа.
Вручается в 3-х номинациях: в области воспитания и образования; в области литературы, культуры и искусства; общественная деятельность на благо детей и детства.
Первым кавалером Ордена стал автор х/ф «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Проданный смех», «Питер Пэн» и др. кинорежиссёр Леонид Нечаев.
2014 — «Почетный член Академии художеств России».
Библиография:
«Австралия. Путевой альбом» (М.: «Советский художник», 1968).
В 1994-95 гг. написал и издал (со своими же рисунками) собственное продолжение сказки про Буратино, посвящённое жене Светлане Ковальской: «Буратино ищет клад» (М.: «Просвещение», 1995). Впоследствии существенно переработал эту книгу; новая версия вышла в свет в 1996 году (М.: «Астрель», 1996; переиздана: Можайск: «Можайск-Терра», 2001, М.: «Астрель», «Малыш», 2015).
Затем написал продолжение к этой сказке, одновременно продолжающее сказочную серию А. Волкова о Волшебной стране: «Буратино в Изумрудном городе» (М.: «Астрель», 1996. Переиздана: М.: АСТ, «Астрель»; Минск: «Харвест», 2012).
Выпустил небольшой сборник своих стихов «От восхода, до заката» (2010).
Источники:
«Сказочные герои» (журнал «Юный художник» №10, 1981);
https://buratino.goub.by/?page_id=52
https://dzen.ru/a/ZDD1XrKD3l-dTum7
https://mel.fm/zhizn/istorii/371258-leonid_vladimirski
www.livemaster.ru/topic/225111-glavnyj-illyustrator-izumrudnogo-goroda-hudozhnik-leonid-vladimirskij
https://ast.ru/news/leonid_vladimirskiy_ya_schastlivyy_chelovek_/
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