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Писатели приехали! Писателя везут

Писатели приехали! Писателя везут

Автор:
13 апреля 2023 16:30
Метки: Евгений Петров   Ильф   Новодевичьем кладбище   
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За месяц до смерти писателя Ильи Ильфа, он с его напарником Евгением Петровым отмечали новоселье: им дали квартиры в кооперативном "писательском доме" № 17 в Лаврушинском переулке Москвы. Семья Ильфов поселилась на четвертом этаже. Этажом выше – семья Петровых. Как позже вспоминала дочь Ильфа Александра, отец во время застолья пошутил:
- Отсюда меня только вынесут...

Гости истолковали эту шутку как комплимент шикарной квартире, с которой писатель, проведший почти всю жизнь в маленьких комнатушках, решил не расставаться никогда...


Ведь Ильф приехал в Москву из Одессы в 1923-м году и сразу влюбился в этот "феерический город, который постоянно гудит и бушует". Первое время снимал "углы", спал на полу у знакомых. Летом 1923-го года, после того как устроился в газету "Гудок", ночевал за ротационной машиной в углу типографии, откуда перебрался в общежитие. Потом была крошечная комната в коммуналке (в Сретенском переулке, в доме 1), и лишь в 1929-v году Ильф вместе с женой получил 25-метровую комнату в доме 5 в Соймоновском проезде, с видом на храм Христа Спасителя и Кремль. Потом была квартира в Нащокинском переулке, и, наконец, – квартира в "доме писателей" в Лаврушинском.

Евгений Петров вспоминал, что Ильфу понравилась фраза, которую кричали дети во дворе во время их переезда в Лаврушинский: "Писатели приехали!". Когда Ильфа везли на кладбище, дети уже констатировали: "Писателя везут!".

А умер Ильф от туберкулёза, который подцепил после поездки в Америку в 1936-м. Лечился вполне успешно, но 13-го апреля 1937-го года произошло резкое и внезапное обострение. Петров потом вспомнит тот последний вечер:

"Вечером мы возвращались домой после какого-то заседания. Мы молча поднялись в лифте и распрощались на площадке четвёртого этажа.
-- Значит, завтра в одиннадцать? – сказал Ильф.
-- Завтра в одиннадцать.
Тяжёлая дверь лифта закрылась. Я услышал звонок – последний звонок, вызванный рукой Ильфа. Выходя на своем этаже, я услышал, как захлопнулась дверь. В последний раз захлопнулась дверь за живым Ильфом..."

Похоронили Ильфа на Новодевичьем кладбище. Ему было 39. Когда гроб опускали в яму, Евгений Петров сказал:
-- Я присутствую на собственных похоронах...

Сегодня день памяти Ильи Арнольдовича Ильфа (Иехиел-Лейб Арьевич Файнзильберг). 86 лет как...


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Метки: Евгений Петров   Ильф   Новодевичьем кладбище   
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Том Сойер 2 часа назад
"....Году в тридцать шестом, если не ошибаюсь, умер Ильф. Через некоторое время Петрову дали орден Ленина. По этому случаю была организована вечеринка. Присутствовал Юрий Олеша. Он много выпил и держался несколько по-хамски. Петров обратился к нему: Юра! Как ты можешь оскорблять людей?! В ответ прозвучало: А как ты можешь носить орден покойника?!"
(с) Сергей Довлатов "Записные книжки. Соло на ундервуде"
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Иван Кемеров

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