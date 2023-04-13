Писатели приехали! Писателя везут

Гости истолковали эту шутку как комплимент шикарной квартире, с которой писатель, проведший почти всю жизнь в маленьких комнатушках, решил не расставаться никогда...

Ведь Ильф приехал в Москву из Одессы в 1923-м году и сразу влюбился в этот "феерический город, который постоянно гудит и бушует". Первое время снимал "углы", спал на полу у знакомых. Летом 1923-го года, после того как устроился в газету "Гудок", ночевал за ротационной машиной в углу типографии, откуда перебрался в общежитие. Потом была крошечная комната в коммуналке (в Сретенском переулке, в доме 1), и лишь в 1929-v году Ильф вместе с женой получил 25-метровую комнату в доме 5 в Соймоновском проезде, с видом на храм Христа Спасителя и Кремль. Потом была квартира в Нащокинском переулке, и, наконец, – квартира в "доме писателей" в Лаврушинском.



Евгений Петров вспоминал, что Ильфу понравилась фраза, которую кричали дети во дворе во время их переезда в Лаврушинский: "Писатели приехали!". Когда Ильфа везли на кладбище, дети уже констатировали: "Писателя везут!".



А умер Ильф от туберкулёза, который подцепил после поездки в Америку в 1936-м. Лечился вполне успешно, но 13-го апреля 1937-го года произошло резкое и внезапное обострение. Петров потом вспомнит тот последний вечер:



"Вечером мы возвращались домой после какого-то заседания. Мы молча поднялись в лифте и распрощались на площадке четвёртого этажа.

-- Значит, завтра в одиннадцать? – сказал Ильф.

-- Завтра в одиннадцать.

Тяжёлая дверь лифта закрылась. Я услышал звонок – последний звонок, вызванный рукой Ильфа. Выходя на своем этаже, я услышал, как захлопнулась дверь. В последний раз захлопнулась дверь за живым Ильфом..."



Похоронили Ильфа на Новодевичьем кладбище. Ему было 39. Когда гроб опускали в яму, Евгений Петров сказал:

-- Я присутствую на собственных похоронах...



Сегодня день памяти Ильи Арнольдовича Ильфа (Иехиел-Лейб Арьевич Файнзильберг). 86 лет как...