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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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К слову в Париже, в архитектурном центре - очень красивая застройка (ну, если ты турист и не любуешься этим делом уже 20 лет), и там серьёзные налоги и ограничения на личные авто, особенно с большим ДВС, так что там дофига смартов, элеткрокаров и большинство перемещается по тому же центру горда на общественном транспорте. Так что не сказал бы, что загазованность там является существенной проблемой.
Но главное, это конечно - повыеживаться, иначе как окружающие узнают что ты такой успешный и изысканный с утончённым вкусом, и вообще завтракаешь с видом на Париж, пока обычное быдло пёхает на свой рессорный завод в Мухосранске, свозь туман и слякоть?
У каждого человека с инстой, кто считает себя продвинутым, независимым и с уникальным внутренним миром - будет похожая фотография "Я отдыхаю на фоне какой-нить знаменитой херни, и делают вид что для меня это - обыденность."
Ага, "герой", в попе с дырой. До обеда в чатах посидел и свалил обратно, к мамке на шею.
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Совсем оголодал народ в регионах..