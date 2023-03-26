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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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И по факту получается, что человек всю жизнь живет в гробу
и если этого всего нет то чем он лучше какой нибудь коробки от холодильники или палатки)
- Скажите, а у вас тут ремонтируют часы?
- Нет, здесь делают обрезание.
- А почему тогда на вывеске часы?
- Так и что я, по-вашему, должен был туда повесить?