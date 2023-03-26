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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
26 марта 2023 22:20
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1714
25

Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.

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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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16  комментариев
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11k
GROMOZEKA 2 часа назад
А когда помрет, то в доме сразу и хоронить.
И по факту получается, что человек всю жизнь живет в гробу


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10k
Света 37 минут назад
Комментарий к фото
Почему ЭТО называют домом???? Это же передвижная будка. И почему это считают типа открытием, новым стилем строения? Такие "дома" давным-давно известны в разных странах.
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26k
БамбарбияКиргуду Час назад
Хохлошлюхи обойдутся дешевле ,чем компьютерная графика.
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33k
Korolev 2 часа назад
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Korolev 2 часа назад
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9k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
да ну звездец кем надо быть что бы так делать и кем что бы таким восхищаться? идешь по тротуару, а там на нем здоровенный бош, спасибо хоть что не наблевали или не насрали, нет спасибо, я от такого "старшего поколения" отказываюсь, я привык что "старшее поколение" это люди сильно умней и культурней чем я, те на кого мне должно быть хотеть ровняться
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810
Rom 2 часа назад
Какие ж уроды постоянно ставит эти картинки, типа "в 20 лет главное можно выглядеть, а в 25 - до пивнушки добежать"?? Вы че, подыхаете все в 25 ???? Я в 25 университет оканчивал, никакой разницы между 18-20-25.... После 40, ну может быть уже... Да и то, сейчас в 40 мыслю и чувствую себя так же, как и в 20. Реально, странный народ.... Откуда берутся такие представления о мире????? Всё, что пишется: в 20 лет, и в 25 лет, ну как минимум должно выглядеть - в 20 и в 65!!!!!! И то..... посмотрим, что в 65 будет.
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9k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
окей, где в этом доме туалет, что то вроде душа, еду то можно фастфуд купить
и если этого всего нет то чем он лучше какой нибудь коробки от холодильники или палатки)
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4k
Мангуст 2 часа назад
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46k
Мойша 2 часа назад
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33k
ACU900 2 часа назад
Анекдот:
- Скажите, а у вас тут ремонтируют часы?
- Нет, здесь делают обрезание.
- А почему тогда на вывеске часы?
- Так и что я, по-вашему, должен был туда повесить?
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