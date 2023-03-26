Маразм? Однозначно



Статуя обнаженной фигуры Давида — одно из самых известных произведений искусства средних веков. Давид — библейский персонаж, победивший великана Голиафа.

В рамках того же урока школьникам для анализа были предложены полотна «Сотворение Адама» Микеланджело и «Рождение Венеры» Боттичелли. На обоих изображены обнаженные тела.

Один из родителей заявил, что данные работы являются порнографией. Еще двое считают, что подобный материал следует согласовывать с родителями до урока.

По словам директора школы Tallahassee Classical School Хоуп Каррасакия, она подала заявление об уходе, после того как школьный совет поставил ее перед выбором — уйти добровольно или быть уволенной.

Она рассказала местной прессе, что ей не назвали причину ее увольнения, но она связывает это с жалобами по поводу статуи Давида.

Каррасакия занимала пост директора школы меньше года.

Глава школьного совета Барни Бишоп заявил, что в прошлом году предыдущий директор рассылал родителям уведомления о том, что на уроке будут обсуждаться работы Микеланджело, а в этом году этого сделано не было.

Он назвал это вопиющей ошибкой и сказал, что родители имеют право знать, когда их ребенку преподают спорную тему или показывают неоднозначные изображения.

«Мы не собираемся показывать полную статую Давида детсадовцам. Мы не собираемся показывать ее второклассникам. Показывать статую Давида целиком уместно, начиная с определенного возраста. И мы намереваемся уточнить, в каком именно», — сказал Бишоп.

В четверг губернатор Флориды Рон ДеСантис распорядился расширить закон штата, запрещающий сексуальное образование и обсуждение вопросов гендерной идентичности в средней школе.

Учителям, нарушившим закон, грозит увольнение вплоть до лишения лицензии на преподавание.

Статуя Давида создавалась Микеланджело в период 1501—1504 гг.

Работа была признана шедевром современниками художника.

Один из мастеров эпохи Возрождения Джорджо Вазари говорил, что Давид «превзошел» любую статую, которая когда-либо существовала.

В 1857 году королева Виктория подарила копию Давида музею Южного Кенсингтона (позже получившему название Музея Виктории и Альберта).

Историки утверждают, что королева была настолько смущена наготой персонажа, что для нее гениталии копии Давида прикрывались фиговым листком.

На сайте Музея Виктории и Альберта говорится, что лист всегда был под рукой у сотрудников музея на случай визита Виктории, и подвешивался к статуе с помощью двух незаметных крючков.