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Маразм? Однозначно

Маразм? Однозначно

Автор:
26 марта 2023 10:54
Метки: Марази   США   искусство   
388
2

Школьникам на уроке в США показали статую Давида и «Рождение Венеры». Родители сочли это порнографией и заставили директора уволиться.

Директор школы в штате Флорида была вынуждена уволиться после того, как один из родителей пожаловался, что шестиклассникам на уроке показывали порнографические картинки. В рамках урока по истории искусств времен Ренессанса дети изучали статую Давида работы Микеланджело.



Статуя обнаженной фигуры Давида — одно из самых известных произведений искусства средних веков. Давид — библейский персонаж, победивший великана Голиафа.

В рамках того же урока школьникам для анализа были предложены полотна «Сотворение Адама» Микеланджело и «Рождение Венеры» Боттичелли. На обоих изображены обнаженные тела.

Один из родителей заявил, что данные работы являются порнографией. Еще двое считают, что подобный материал следует согласовывать с родителями до урока.

По словам директора школы Tallahassee Classical School Хоуп Каррасакия, она подала заявление об уходе, после того как школьный совет поставил ее перед выбором — уйти добровольно или быть уволенной.

Она рассказала местной прессе, что ей не назвали причину ее увольнения, но она связывает это с жалобами по поводу статуи Давида.

Каррасакия занимала пост директора школы меньше года.

Глава школьного совета Барни Бишоп заявил, что в прошлом году предыдущий директор рассылал родителям уведомления о том, что на уроке будут обсуждаться работы Микеланджело, а в этом году этого сделано не было.

Он назвал это вопиющей ошибкой и сказал, что родители имеют право знать, когда их ребенку преподают спорную тему или показывают неоднозначные изображения.

«Мы не собираемся показывать полную статую Давида детсадовцам. Мы не собираемся показывать ее второклассникам. Показывать статую Давида целиком уместно, начиная с определенного возраста. И мы намереваемся уточнить, в каком именно», — сказал Бишоп.

В четверг губернатор Флориды Рон ДеСантис распорядился расширить закон штата, запрещающий сексуальное образование и обсуждение вопросов гендерной идентичности в средней школе.

Учителям, нарушившим закон, грозит увольнение вплоть до лишения лицензии на преподавание.

Статуя Давида создавалась Микеланджело в период 1501—1504 гг.

Работа была признана шедевром современниками художника.

Один из мастеров эпохи Возрождения Джорджо Вазари говорил, что Давид «превзошел» любую статую, которая когда-либо существовала.

В 1857 году королева Виктория подарила копию Давида музею Южного Кенсингтона (позже получившему название Музея Виктории и Альберта).

Историки утверждают, что королева была настолько смущена наготой персонажа, что для нее гениталии копии Давида прикрывались фиговым листком.

На сайте Музея Виктории и Альберта говорится, что лист всегда был под рукой у сотрудников музея на случай визита Виктории, и подвешивался к статуе с помощью двух незаметных крючков.


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Метки: Марази   США   искусство   
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67
Boka 2 часа назад
вопиющее ханжество!
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5k
Котэ 54 минуты назад
а по телевизару говорят что в ихних школах учат гомосексуализму, совместные туалеты и педофилия. телевизар врать не будет!
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10k
Ф Ив 54 минуты назад
Либо родители ханжи, либо у кого-то зуб на директора или учителя.
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31k
Teodor Час назад
Вообще-то, правильно - если все делать по уму, то желательно согласовывать такие вопросы с родителями. Маразм? Хм, может быть, но вот в этой школе никогда не появятся радужные секспросветчики, что станут убеждать детей пол сменить в 10 лет...
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93
PsyDoza Frankenschpökel 2 часа назад
Как кусок мрамора можно приравнивать к порнухе???
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23k
SolomonA 2 часа назад
А вы смотрели наше телевидение? Когда в "Операции Ы" задницу Феди замазали - цензура - Это не маразм?
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