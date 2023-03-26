



Результат превзошел все ожидания: биологи обнаружили моллюска Kuphus polythalamia.

Ранее он был известен по фрагментам, хранящимся в музеях; среди них попадались гигантские полые трубки (раковина), но анатомия животного оставалась загадкой.

Из-за недостатка информации его прежде относили к червям, но живой образец длиной около метра позволил уточнить его видовую принадлежность. Kuphus polythalamia является двустворчатым моллюском из семейства корабельные черви.