FISHKINET
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти Врачи высадили ребёнка с мамой из частной скорой, не получив 100 тыс руб "за проезд" Врачи высадили ребёнка с мамой из частной скорой, не получив 100... 15 изображений, которые на сто процентов состоят из визуального восторга 15 изображений, которые на сто процентов состоят из визуального... Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернет Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернет Когда жена вернулась домой раньше обычного Когда жена вернулась домой раньше обычного Президент Чада распорядился национализировать все активы американской нефтегазовой компании в стране Президент Чада распорядился национализировать все активы... Медведев поддержал идею пиратства в интернете Медведев поддержал идею пиратства в интернете Почему шедевр павильонного кино «Здравствуйте, я ваша тётя!» снимали по ночам и с одного дубля Почему шедевр павильонного кино «Здравствуйте, я ваша тётя!»... В Красноярске фельдшер сломал шлагбаум, чтобы скорая смогла проехать к пациенту В Красноярске фельдшер сломал шлагбаум, чтобы скорая смогла... "Вот олени, в натуре олени!": в Якутии стадо не поделило дорогу с поездом "Вот олени, в натуре олени!": в Якутии стадо не поделило дорогу с... Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 марта Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 марта А вам слабо, мистер Холмс? Чем обернулась идея самоуверенных налётчиков, решивших ограбить банк на Бейкер-стрит А вам слабо, мистер Холмс? Чем обернулась идея самоуверенных... Сильнейший торнадо стёр с лица земли небольшой городок в Миссисипи Сильнейший торнадо стёр с лица земли небольшой городок в Миссисипи Они говорят, если слушать: странные открытия Константина Раудива Они говорят, если слушать: странные открытия Константина Раудива Симпсоны воссоздают знаменитые фотографии Симпсоны воссоздают знаменитые фотографии Смерть "Агитатора". В Москва-реке тонет пассажирский теплоход Смерть "Агитатора". В Москва-реке тонет пассажирский теплоход Простые вещи под микроскопом Простые вещи под микроскопом В Тюмени пьяный водитель BMW протаранил 9 машин В Тюмени пьяный водитель BMW протаранил 9 машин
Гигантский червь питающийся сероводородом

Гигантский червь питающийся сероводородом

Автор:
26 марта 2023 05:30
Метки: гигантский   моллюск Kuphus polythalamia   сероводород   
446
4
1

На Филиппинах найдено существо, считавшееся вымершим.

Совершить открытие позволило филиппинское телевидение: в одной из передач были показаны странные «черви», торчащие из лужи густой грязи «как морковь». Местные ученые обратили внимание на эту информацию, обратились к коллегам из Университета штата Юта и других научных учреждений мира, и отправились на место с экспедицией.



Результат превзошел все ожидания: биологи обнаружили моллюска Kuphus polythalamia.

Ранее он был известен по фрагментам, хранящимся в музеях; среди них попадались гигантские полые трубки (раковина), но анатомия животного оставалась загадкой.


Из-за недостатка информации его прежде относили к червям, но живой образец длиной около метра позволил уточнить его видовую принадлежность. Kuphus polythalamia является двустворчатым моллюском из семейства корабельные черви.


Название семейство получило из-за своего необычного рациона: его представители питаются гниющими останками кораблей и других деревянных предметов. Собственных ферментов для расщепления целлюлозы они не имеют; реакцию осуществляют симбиотические бактерии, наполняющие обширный слепой вырост желудка (цекум).


«Обычные» корабельные черви получили своё название за то, что они встречаются на кораблях и питаются древесиной. В то же время, о месте проживания и диете их гигантских собратьев до сих пор было известно немного. Учёные утверждают, что обнаруженный ими организм можно назвать «единорогом среди моллюсков», поскольку уже давно надежда поймать их стала восприниматься научным сообществом как почти неосуществимая мечта.

При этом если обычные корабельные черви сами ищут под водой древесину, то гигантским «корабельным червям» Kuphus polythalamia достаточно просто поселиться в грязи. Она богата органическими веществами, вырабатывающими сероводород. Бактерии, наполняющие цекум «червя», поглощают сероводород, используя его как источник энергии для образования углерода. Этот процесс похож на фотосинтез за исключением того, что вместо солнечного света используются газы.

Изучение Kuphus polythalamia продолжается: ученым интересно найти эволюционное звено, заставившее корабельных червей поменять древесину на зловонные испарения.


Источник:

Метки: гигантский   моллюск Kuphus polythalamia   сероводород   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Echo 4 часа назад
Толи ещё будет ,2023 год набирает обороты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
9k
Billi_Bons 3 часа назад
Только китайцам не рассказывайте. Они всех «червей» сожрут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2022870



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 марта
Набирающие популярность
Почему человечество 50 лет не летало на Луну?
Почему человечество 50 лет не летало на Луну?
Удивительная история о Юрии Лебедеве - его сослали из СССР в Германию по личному приказу Брежнева
Удивительная история о Юрии Лебедеве - его сослали из СССР в Германию по личному...
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сможете найти?

Лучшие демотиваторы
Случайно увидел объявление. Купил через знакомого

Перейти в раздел
Популярные теги
#история#интересно#автомобили#автомир#дтп#Фотографии#кино#сарказм#поезд
#Юмор#забавно#люди#машина#животные#авто аварии#Мемы#Прикол#интересное
#фото#США#СССР#аварии#криминал#картинки#Приколы#подборка#отпуск

На что жалуетесь?

Вернуться