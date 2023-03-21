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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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-Ваш билетик?
- Мой билетик.
- Ваш билетик?
-Мой билетик.
- Вы что больной?
- А вы что доктор?
-Ваш билетик!
- Мой билетик…
- Да что вы все заладили, других слов не знаете?
- Знаю: пылесос.
- Я контролер!
- А я сантехник…
- У вас все дома???
- А вы хотите в гости?..
- Ваш билетик!!
- Мой билетик…
- Вы что-заяц?
- А вы что-волк?
- Ваш билетик!!!
- А зачем он вам?
- Ну, я посмотрю…
- Ну, купи себе и смотри…
- Ваш билетик!!!
- А вот и моя остановочка!!!