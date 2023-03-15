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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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Устроился бывший зэк в детсад воспитателем. Через некоторое время приехавшая с визитом надзорная инспекция наблюдала следующаю картину:
Дети ходят вокруг песочницы (руки сзади), воспитатель:
- Петя, ты опять описался?
- Обижаешь, гражданин начальник!
- Доктор, я смогу стать папой?
- Только римским....