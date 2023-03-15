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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
15 марта 2023 23:23
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2461
25

Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.

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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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54k
Александр 4 часа назад
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alexis 10 минут назад
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Александр 4 часа назад
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54k
Александр 4 часа назад
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33k
ACU900 7 часов назад
Анекдот:
Устроился бывший зэк в детсад воспитателем. Через некоторое время приехавшая с визитом надзорная инспекция наблюдала следующаю картину:
Дети ходят вокруг песочницы (руки сзади), воспитатель:
- Петя, ты опять описался?
- Обижаешь, гражданин начальник!
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33k
ACU900 7 часов назад
Анекдот:
- Доктор, я смогу стать папой?
- Только римским....
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31k
Андрей Иванов 8 часов назад
А у холостяков за спиной такая же баба, но дохлая
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31k
Андрей Иванов 8 часов назад
У девочки лицо: "И ведь, практически, вчера ничего не пила"
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3k
Выхухоль (Нагайна) 8 часов назад
Комментарий к фото
И тебя не взяли, потому что "слишком умный".
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6k
ekarataev 8 часов назад
Мелодрама - это такой жанр в кинематографе, когда успешный состоявшийся мужчина интересуется как ему правильно поступать у первой попавшейся.
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