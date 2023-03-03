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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
03 марта 2023 08:34
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
3120
25

Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.

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15  комментариев
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52k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
марина чето совсем тупая... парень на день стал девушкой, и этот день он этот день проведет за мойкой посуды??
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3k
Aleksandr M. 17 минут назад
Комментарий к фото
У меня в детстве был бизнес-план. Нереализованный)) Звонить по номеру купюры и спрашивать, не хотят ли они купить эту купюру с их телефонным номером.
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6k
Roman 43 минуты назад
Седушка, глядь. Автор на ней седит. Или даже седет.
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80
Алексей Хмелёв Roman 11 минут назад
Седеет!
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11k
Самка Хорька 54 минуты назад
Идёт! И, такая, ещё вполголоса: "**ять, как за***ли эти ослы! Уроды тупые! Сам дойти не можешь что ли?! Води вас из одного аула в другой... Чё за работа!..."
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13k
Мистер Фикс 2 часа назад
Хреновую песню ты включил для друга
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8k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
ну я сам за собой посуду всегда мою, иногда за домашними
никогда руки так не набухают

мой секрет в том что я мою посуду СРАЗУ как она опустела, а не набираю неделю полную раковину что бы начать лихорадочно её намывать по тому что там нет места или у меня кончилась вообще вся чистая посуда, если так подходить к делу то это легко
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