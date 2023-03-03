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Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.
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никогда руки так не набухают
мой секрет в том что я мою посуду СРАЗУ как она опустела, а не набираю неделю полную раковину что бы начать лихорадочно её намывать по тому что там нет места или у меня кончилась вообще вся чистая посуда, если так подходить к делу то это легко
похоже всё зависит строго от уклада той или иной семьи - кому то это прям необходимо, а кому то по просту не нужно - например как многим не нужен измельчитель отходов в трубе раковины
Опустевший противень или пара сковородок ваше "меньше минуты" превратит в больше минуты.
может по тому что я не мою опустевший проитвень и пару сковородок, а заодно кастрюлю из под варки холодца каждый день?
смотрите после приема пищи на одного человека если он сразу моет посуду, а не ставит её сохнуть в раковине это занимает меньше минуты
когда ты готовишь ты тоже можешь сразу всполаскивать все миски в которых например у тебя был нарезан лук и сразу вымыть сковороду в которой была зажарка
по тому что пока остатки еды не присохли к посуде их очень легко смыть
когда такой порядок установлен человеку очень сложно понять зачем ему посудомоечная машина, она просто не нужна, а если человек и вовсе один живет и например 60% питается скажем с доставок