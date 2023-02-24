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Мария, Мирабела

Мария, Мирабела

Автор:
24 февраля 2023 14:39
Метки: Мирабела   Судьбы   детство   кино   мария   фильм-сказка   
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Если ваше детство пришлось на 1980-е, вы наверняка помните трогательную сказку «Мария, Мирабела», созданную советскими и румынскими кинематографистами. Две девочки — нежная добрая Мария и упрямая «пацанка» Мирабела — путешествовали в окружении рисованных «мультяшных» персонажей: лягушонка Кваки, сверчка Скиперича, бабочки Омеде...

Юные актрисы сыграли в этом фильме просто замечательно. Казалось, впереди у каждой — успешная дорога в кино. Но какими же разными оказались их жизни. К сожалению, судьбы маленьких актеров нередко оказываются трагическими.

Непосредственное поведение маленьких артисток в кадре — один из секретов успеха фильма. Режиссер был очень доволен тем, как малышки держатся перед камерой, но тут возникла серьезная проблема: они не могли выучить текст, потому что еще не умели читать, ведь им было всего по 6 лет! И тогда режиссер Ион Попеску-Гопо разрешил Гильде Манолеску (Марии) и Медее Маринеску (Мирабеле) импровизировать. И получилось очень здорово: девочки не твердят заученные фразы, а по-настоящему живут в кадре. Когда же им по сюжету нужно было разговаривать с анимационными персонажами, вместо лягушонка и других «героев» перед девочками ставили пластилиновые фигурки.

Медея Маринеску — Мирабела — любимая жена, счастливая мама, успешная актриса


Медея Маринеску


Для Медеи это был уже не первый опыт в кино: еще трёхлетней крохой она сыграла в фильме «Зимние почки». И это вышло у нее настолько талантливо, что она получила приглашение сыграть озорную Мирабелу. Ее героиня носит брюки и ведет себя, как озорной мальчишка, в отличие от скромной сестрички Марии. После школы Медея поступила в Академию театра и кино. А потом ее приняли в труппу Национального театра, и она много снималась в кино, причем не только в румынском. 

В ее фильмографии уже больше 20 фильмов, и в семейной жизни 48-летняя актриса вполне счастлива: Медея замужем, у нее двое детей, причем младшему сыну всего 5 лет. Вы не поверите, но после съемок в «Марии, Мирабеле» она ни разу не виделась со своей экранной «сестрой»! Конечно, Медея несколько раз пыталась отыскать Гильду, писала письма, но ответа не получила. Может быть, причина в том, что жизнь Гильды сложилась совсем не так удачно, и ей просто не хотелось делиться своими бедами и своей болью.

Гильда Манолеску (Мария) — авария, изнасилования, побои и смерть



Едва окончились съемки в «Марии, Мирабеле», мама увезла маленькую Гильду из Румынии в Германию. Там женщина открыла свою балетную школу, в которой стала заниматься и ее дочь. Повзрослев, Гильда познакомилась с молодым человеком. Как рассказывала ее мама, она была против их общения, потому что этот парень сразу ей не понравился. И однажды случилось страшное. Молодой человек после употребления наркотиков сел за руль, рядом была Гильда.

Они ссорились, парень гнал на высокой скорости, и машина врезалась в стену. Гильду с трудом спасли врачи, но девушка очень страдала от многочисленных переломов и травм, ее мучили сильные боли, она долго лежала в больнице. После переломов пришлось лечить серьезную депрессию... Когда Гильда вышла из больницы, она решила переехать в Берлин. Ведь с мечтой о балете пришлось попрощаться — после таких травм ей нельзя было танцевать.

В Берлине молодая красивая девушка стала работать флористкой. А вскоре произошла новая трагедия. Гильда шла после работы домой, когда вдруг возле нее остановилась машина, из которой вышел неизвестный. Он брызнул в лицо девушке каким-то спреем, втолкнул ее в машину и увез. Потом оказалось, что это был рецидивист, только вышедший из заключения. Он держал Гильду под замком три дня, насиловал и избивал. Она спаслась. Но потом долго лежала в больнице, у нее началась почечная недостаточность. В 2009 году Гильда умерла. Ей было всего 35 лет.

О страшной судьбе Гильды Медея Маринеску узнала только в 2018 году, приехав в Россию, на эфир программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. О Гильде рассказала ее мама. Медея была потрясена, она плакала, не скрываясь, ведь Гильда тогда, во время съемок, стала для нее почти сестренкой. Плакали все присутствующие в студии — невозможно было поверить, что на долю этой красивой, нежной, талантливой девушки выпали такие страдания. Как сказала потом Медея, чтобы выжить и идти дальше, нужно помнить:

«Давайте помнить Гильду такой, какой она была в фильме «Мария, Мирабела».


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Метки: Мирабела   Судьбы   детство   кино   мария   фильм-сказка   
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13  комментариев
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1k
alex 9 часов назад
Леонид Серебрянников спел охренительно
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5k
satra 6 часов назад
Ссылка youtu.be
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9k
Garpia121 7 часов назад
Как жаль. Лучше бы я не знала.
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2k
Lexx 7 часов назад
Медея (в гр. миф) - Царевна Колхиды, убившая брата и своих детей. Замечательное имя. Они там в своих Румыниях, вообще похоже книг не читают.
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−32
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Мицелий Грибов 10 часов назад
Прекрасно помню. И песня эта иногда до сих пор крутится в голове. Хотя после детства ни разу не пересматривал
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24k
Влад 10 часов назад
Чет помню только заглавную песню и светлячка, не лёг фильм.
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28k
Ваня 10 часов назад
музыка шикарна, была даже пластинка с песнями... а еще был и второй фильм "мария, мирабела в транзистории", хотя и не является прямым продолжением первого фильма, хотя использует тех же персонажей...
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10k
GROMOZEKA 10 часов назад
Шикарное было кино.
В детстве смотрел с удовольствием
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♚Митхун Чакрабортенков

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