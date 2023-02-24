Едва окончились съемки в «Марии, Мирабеле», мама увезла маленькую Гильду из Румынии в Германию. Там женщина открыла свою балетную школу, в которой стала заниматься и ее дочь. Повзрослев, Гильда познакомилась с молодым человеком. Как рассказывала ее мама, она была против их общения, потому что этот парень сразу ей не понравился. И однажды случилось страшное. Молодой человек после употребления наркотиков сел за руль, рядом была Гильда.

Они ссорились, парень гнал на высокой скорости, и машина врезалась в стену. Гильду с трудом спасли врачи, но девушка очень страдала от многочисленных переломов и травм, ее мучили сильные боли, она долго лежала в больнице. После переломов пришлось лечить серьезную депрессию... Когда Гильда вышла из больницы, она решила переехать в Берлин. Ведь с мечтой о балете пришлось попрощаться — после таких травм ей нельзя было танцевать.

В Берлине молодая красивая девушка стала работать флористкой. А вскоре произошла новая трагедия. Гильда шла после работы домой, когда вдруг возле нее остановилась машина, из которой вышел неизвестный. Он брызнул в лицо девушке каким-то спреем, втолкнул ее в машину и увез. Потом оказалось, что это был рецидивист, только вышедший из заключения. Он держал Гильду под замком три дня, насиловал и избивал. Она спаслась. Но потом долго лежала в больнице, у нее началась почечная недостаточность. В 2009 году Гильда умерла. Ей было всего 35 лет.

О страшной судьбе Гильды Медея Маринеску узнала только в 2018 году, приехав в Россию, на эфир программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. О Гильде рассказала ее мама. Медея была потрясена, она плакала, не скрываясь, ведь Гильда тогда, во время съемок, стала для нее почти сестренкой. Плакали все присутствующие в студии — невозможно было поверить, что на долю этой красивой, нежной, талантливой девушки выпали такие страдания. Как сказала потом Медея, чтобы выжить и идти дальше, нужно помнить:

«Давайте помнить Гильду такой, какой она была в фильме «Мария, Мирабела».