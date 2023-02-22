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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
22 февраля 2023 23:03
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
990
30

Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.

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7  комментариев
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17k
Bill 5 часов назад
Повикипедил про русско-турецкую войну (1568 1570). Написано, что итог: "Победа Русского царства". Но при этом турки сожгли Москву и выдавили Русь из Кабарды.
Я просто подозреваю, что в турецкой ветви Википедии эти события описаны как "Победа турецкого ханства".
ПС. Я не историк, просто было интересно.
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30k
Андрей Иванов 2 часа назад
Элементарно. Прапрадед был ростом 3 метра, а фамилия у него была - Середняк. Сын не в отца пошёл
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12k
Denissg 3 часа назад
Комментарий к фото
Задолбали уже! Я, я вот люблю пиццу с ананасом! А борщ ни в жисть жрать не буду! И чо теперь?
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12k
Denissg 3 часа назад
Комментарий к фото
Кошка не слишком ли котенок?
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12k
Denissg 3 часа назад
Комментарий к фото
Хочется посмотреть на друзей пиццы.
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2k
Альтер Иго 3 часа назад

Эт ладно, представьте что было бы, если б его не приняли в Венскую академию художеств...
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