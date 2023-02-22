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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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Я просто подозреваю, что в турецкой ветви Википедии эти события описаны как "Победа турецкого ханства".
ПС. Я не историк, просто было интересно.
Эт ладно, представьте что было бы, если б его не приняли в Венскую академию художеств...