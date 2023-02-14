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Заброшенный советский госпиталь под Берлином

Заброшенный советский госпиталь под Берлином

Автор:
14 февраля 2023 09:02
Метки: берлин   болезни   война   здания   призраки   
141
34

Белиц — город в Германии на земле в земле Бранденбург, расположенный в 40 километрах от Берлина. Во время первой и второй мировой войны градообразующий одноименный госпиталь использовался военными, а в 1916 году в нем лечился сам Адольф Гитлер. После Второй Мировой госпиталь оказался в зоне советской оккупации и стал самым большим советским госпиталем за пределами Советского Союза.

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Заброшенный советский госпиталь под Берлином

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Метки: берлин   болезни   война   здания   призраки   
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