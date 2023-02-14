Заброшенный советский госпиталь под Берлином

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Белиц — город в Германии на земле в земле Бранденбург, расположенный в 40 километрах от Берлина. Во время первой и второй мировой войны градообразующий одноименный госпиталь использовался военными, а в 1916 году в нем лечился сам Адольф Гитлер. После Второй Мировой госпиталь оказался в зоне советской оккупации и стал самым большим советским госпиталем за пределами Советского Союза.
Фотографии Дмитрия Чистопрудова Настроение заброшенного госпиталя начинается прямо с платформы станции:
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Комплекс является памятником архитектуры стиля Арт Нуво и состоит из 60 зданий, некоторые из которых отреставрированы. Строительство началось в 1898 году, было закончено в 1930 и состоялось из трех фаз. Архитекторами были Heino Schmieden и Julius Boethke, а также Fritz Schulz, который был ответственным за третью фазу строительства (1926-1930).
К северу от железной дороги располагались корпуса с заразными больными, к западу от автомобильной дороги располагались корпуса для женщин, к востоку – для больных мужчин. Обслуживающий персонал в женской части был преимущественно женского пола, в мужской соответственно — мужского.
Почти все заброшенные здания закрыты для доступа. Двери и окна надежно заколочены высоченными досками и листами фанеры. Я забыл в номере свой гвоздодер, поэтому долго искал хоть какую-то лазейку. Удалось сначала пролезть в подвал одного из корпусов для мужчин.
Женские корпуса. «Вообще, частично отреставрированная территория производит еще более сильное впечатление, чем полная заброшенность. Вдруг, среди развалин встречаешь мамашку с коляской, в которой крикливый младенец. Папаша, однако, неподалеку фотографирует какой-нибудь настенный рисунок в одном из зданий. Потом он меняется с девушкой: мама берет камеру и идет снимать, а папа — агукается с ребенком.» — пишет Сергей Лукичев.
Удивительные места для прогулки. Особенно, если включить воображение и представить, что здесь происходило в военное время:
Комплекс зданий к югу от железной дороги. В центре площади возле этого здания столовой и спортзала в 70-е годы был установлен памятник советскому войну-санитару. Этот же памятник на заглавной фотографии.
Заброшенный советский госпиталь под Берлином
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