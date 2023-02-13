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30 картинок для любителей странностей и абсурда

30 картинок для любителей странностей и абсурда

Автор:
13 февраля 2023 21:48
Сообщество : Юмор
Метки: Забавные фотографии   Мемы   абсурд   без контекста   веселые картинки   мем   подборка   странные фото   фото без контекста   юмор абсурда   
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Всё началось в далёком 1993 году, когда в журнале Wired впервые появился термин "мем". Он определялся как заразная идея, которая распространяется с такой же скоростью, как вирус. Что ж. Эти заразные идеи теперь повсюду и живут своей собственной жизнью. И иногда они понятны даже без слов. Что это, если не интернациональный язык общения?

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Метки: Забавные фотографии   Мемы   абсурд   без контекста   веселые картинки   мем   подборка   странные фото   фото без контекста   юмор абсурда   
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13k
a_komolow 2 часа назад
Хрень какая-то
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3k
S__D 43 минуты назад
Комментарий к фото
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ВолодИн 57 минут назад
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ВолодИн 58 минут назад
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Юр21 2 часа назад
Зебра впечатлила!
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