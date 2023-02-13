30 картинок для любителей странностей и абсурда

Всё началось в далёком 1993 году, когда в журнале Wired впервые появился термин "мем". Он определялся как заразная идея, которая распространяется с такой же скоростью, как вирус. Что ж. Эти заразные идеи теперь повсюду и живут своей собственной жизнью. И иногда они понятны даже без слов. Что это, если не интернациональный язык общения?