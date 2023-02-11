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Подборка прикольных, и смешных картинок для настроения.
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Соседи сверху регулярно по ночам катали гантели по полу, их дети избивали соседских детей, родственников соседа снизу, постоянно грозились залить, срали под двери. И еже регулярно писали кляузы в ЖЭК, полицию и Спортлото, что сосед с низу их заливает, стучит шваброй в потолок и грозится перекрыть им стояк с газом если те не угомонятся. Ничего у у автора не ёкнуло, когда он эту фуйню сочинял?