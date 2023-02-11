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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
11 февраля 2023 10:26
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2906
25

Подборка прикольных, и смешных картинок для настроения.

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8  комментариев
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24k
Андрей 6 часов назад
Комментарий к фото
Ох тыж ёпта, запястье повредил, и сразу сон и покой! Слабаки!
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1k
alex 2 часа назад
Комментарий к фото
да вы на ногу хозяйки посмотрите
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1k
alex 2 часа назад
Комментарий к фото
а где тризуб?
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15k
Patmaz 2 часа назад
Комментарий к фото
На шторы успели сдать?
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1k
Jora Kyky(Kukunaher) 4 часа назад
Там пропущено.
Соседи сверху регулярно по ночам катали гантели по полу, их дети избивали соседских детей, родственников соседа снизу, постоянно грозились залить, срали под двери. И еже регулярно писали кляузы в ЖЭК, полицию и Спортлото, что сосед с низу их заливает, стучит шваброй в потолок и грозится перекрыть им стояк с газом если те не угомонятся. Ничего у у автора не ёкнуло, когда он эту фуйню сочинял?

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18k
Andrey 4 часа назад
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Лишним был чай, который ты собирался выпить.
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