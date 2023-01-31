Цитаты Рона Свонсона

2118
14
Персонаж из сериала "Парки и зоны отдыха" является одним из самых харизматичных и смешных. Тот самый чувак, которого разобрали на мемы. Но почему же нет этих уморительных цитат?! Теперь есть!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Цитаты об отношениях, любви, мужчинах и женщинах
- Смешные цитаты из сериала "Интерны"
- Гэндальф: цитаты персонажа, который не побоялся стать Белым
- Цитаты для тех, кто слишком любит заниматься "ничегонеделанием"
- Революционные цитаты В. И. Ленина
Новости партнёров
реклама