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Цитаты Рона Свонсона

Цитаты Рона Свонсона

Автор:
31 января 2023 18:19
Сообщество : Юмор
Метки: Рон Свонсон   парки и зоны отдыха   смешные цитаты   цитаты   цитаты из сериалов   цитаты персонажей   
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Персонаж из сериала "Парки и зоны отдыха" является одним из самых харизматичных и смешных. Тот самый чувак, которого разобрали на мемы. Но почему же нет этих уморительных цитат?! Теперь есть!
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Метки: Рон Свонсон   парки и зоны отдыха   смешные цитаты   цитаты   цитаты из сериалов   цитаты персонажей   
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10  комментариев
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41k
turyst 38 минут назад
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Slowly Полчаса назад
Это же он сыграл одного из гомодрил в третьей серии "The Last of Us"?
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5k
sedoisever Час назад
Автор адепт "Брюс_ Уиллисов", "Чак_ Норрисов" и "Дарт_ Вейдеров? Написать: "Цитаты РонА Свонсона" религия не позволяет?
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20k
Сергей Шишкин Час назад
Имя склоняется так же как и фамилия! РонА Свонсона!
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