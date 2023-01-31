Цитаты Рона Свонсона

Персонаж из сериала "Парки и зоны отдыха" является одним из самых харизматичных и смешных. Тот самый чувак, которого разобрали на мемы. Но почему же нет этих уморительных цитат?! Теперь есть!

1 0

2 0

×

×

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0