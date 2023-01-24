Браузеры — главные стукачи современного мира

Браузер знает о вас всё: привычки, гастрономические предпочтение, склонности, болезни и даже все извращения. Всё ради блага... Как же ещё можно таргетировать рекламу? Шутка, конечно. Несмешная, зато правдивая.

1. Всякий раз после обновления 0

2. Гугл Хром и его ненасытный аппетит 0

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7. Internet Explorer... т.е. Edge 0

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9. Firefox ставят только из-за красивого логотипа 0 Источник:

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14. Верстальщики и фронтэндщики оценят 0 Источник: