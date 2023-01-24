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Браузеры — главные стукачи современного мира

Браузеры — главные стукачи современного мира

Автор:
24 января 2023 20:31
Сообщество : Юмор
Метки: chrome   edge   firefox   google chrome   браузеры   гугл хром   
765
15
Браузер знает о вас всё: привычки, гастрономические предпочтение, склонности, болезни и даже все извращения. Всё ради блага... Как же ещё можно таргетировать рекламу? Шутка, конечно. Несмешная, зато правдивая.
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Метки: chrome   edge   firefox   google chrome   браузеры   гугл хром   
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Уставший путник 23 минуты назад
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