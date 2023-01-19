1362
25
Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.
×
Ссылки по теме:
- "Пришла, улыбнулась и родила": 15+ полезных отзывов о товарах, услугах и специалистах нашего времени
- Свежие и смешные демотиваторы
- Подборка демотиваторов для хорошего настроения
- Забавные демотиваторы
- Сборник автомобильного юмора на пятницу
Новости партнёров
София Ротару, еще сама может себя играть, ближайшие лет 50.
Вот лохопед . За два месяца, почти на пол ляма развели. Небось ещё и не дали.
Проститутка стоит 1500 в час. 422000/1500=281 час. Это почти 12 суток без перерыва.
А остальное - "предварительные ласки".