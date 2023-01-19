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Фотоприколы и прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
19 января 2023 08:40
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1362
25
Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.
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7  комментариев
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10k
Евгений 2 часа назад


София Ротару, еще сама может себя играть, ближайшие лет 50.

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14k
ss Полчаса назад
Нифига он не шарит. Там слева, вместо лошади, должна быть свинья.


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51k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
никуя он ей кстати дохера всего напокупал... ноут ей, брату, бате подарок на 55к, маме наушники за 18,5... ну по крайней мере что что в долг брали (батя и она) надо точно возвращать... ну кстати и за крупные покупки сможет вернуть или забрать их если чеки есть) ХЗ какая тут ситуация, может она за все его старания ему публично изменила...тогда можно и наказать
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10k
Евгений 2 часа назад


Вот лохопед
. За два месяца, почти на пол ляма развели. Небось ещё и не дали.

Проститутка стоит 1500 в час. 422000/1500=281 час. Это почти 12 суток без перерыва.
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51k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
сука...вот я б ему ответил... со всем богатством великого и могучего русского языка. Он бы, падла злоепливая, у меня бы пополнил свой словарный запас, залупливатель недоделанный)
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