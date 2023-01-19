Boston Dynamics показала, как их робот бегает и прыгает на стройке с сумкой для инструментов

Ролик является демонстрацией возможностей робота. Робот Atlas умеет не только бегать и прыгать по пересечённой местности, но и поднимать и бросать предметы. Заканчивает своё выступление робот эффектным боковым сальто.



Представители компании уточнили, поведение робота было запрограммировано заранее. Однако они не исключают, что в будущем робота можно будет использовать автономно.