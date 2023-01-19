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Boston Dynamics показала, как их робот бегает и прыгает на стройке с сумкой для инструментов

Boston Dynamics показала, как их робот бегает и прыгает на стройке с сумкой для инструментов

Автор:
19 января 2023 08:39
Метки: Boston Dynamics   видео   инженеры   интересно   робот   технологии   
445
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Инженеры компании Boston Dynamics выпустили видео о том, как их двуногий робот Atlas помогает рабочему на импровизированной стройке. По легенде мужчина забыл сумку с инструментами и попросил робота её принести.
Ролик является демонстрацией возможностей робота. Робот Atlas умеет не только бегать и прыгать по пересечённой местности, но и поднимать и бросать предметы. Заканчивает своё выступление робот эффектным боковым сальто.

Представители компании уточнили, поведение робота было запрограммировано заранее. Однако они не исключают, что в будущем робота можно будет использовать автономно.
Интересное видео от инженеров с уточнением многих технических моментов.

Источник:

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Метки: Boston Dynamics   видео   инженеры   интересно   робот   технологии   
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5  комментариев
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405
Ivan Shotgun 7 минут назад
Если бы мой кожаный напарник так мне сумку принес, я бы подумал, что он опять обдолбанный.
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1k
Nick Z 5 минут назад
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61
Obrval 5 минут назад
Говорят, робот Фёдор принял вызов.
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7k
Copycat 6 минут назад
да я их ролики уже и не воспринимаю просто - мне лично понятно что все это шоу снятое с какого нибудь 10-20го кадра просто по скрипту
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8k
SuperTroll 9 минут назад
Он гордится своим прадедушкой

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