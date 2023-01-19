Boston Dynamics показала, как их робот бегает и прыгает на стройке с сумкой для инструментов

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Инженеры компании Boston Dynamics выпустили видео о том, как их двуногий робот Atlas помогает рабочему на импровизированной стройке. По легенде мужчина забыл сумку с инструментами и попросил робота её принести.
Ролик является демонстрацией возможностей робота. Робот Atlas умеет не только бегать и прыгать по пересечённой местности, но и поднимать и бросать предметы. Заканчивает своё выступление робот эффектным боковым сальто.
Представители компании уточнили, поведение робота было запрограммировано заранее. Однако они не исключают, что в будущем робота можно будет использовать автономно.
Представители компании уточнили, поведение робота было запрограммировано заранее. Однако они не исключают, что в будущем робота можно будет использовать автономно.
Интересное видео от инженеров с уточнением многих технических моментов.
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