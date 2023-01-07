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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
07 января 2023 23:33
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
8579
24
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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101  комментарий
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29k
Андрей Иванов 14 часов назад
Торпедная атака - 15 копеек
Мороженное Ярославна -10 копеек (жуткое говно с морковкой)
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3k
Пластичный Дятел 2 часа назад
Хлеб руками не трогать, рядом висит вилка.
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2k
John 2 часа назад
Комментарий к фото
Так и не убила. Похоже она акула...
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277
Кузнецов Алексей 2 часа назад
Комментарий к фото
Кто то может пояснить ? А то моя скудная фантазия не может ничего придумать .
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277
Кузнецов Алексей Пластичный Дятел 52 минуты назад
Комментарий к фото
Не смотрел, спасибо.
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100
samoilenko-yura123 Кузнецов Алексей 17 минут назад
Комментарий к фото
посмотри, девчонки очень хорошо играют, правда продолжения ждать почти год!
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3k
Старичок 4 часа назад
Комментарий к фото
снчала не понял, потом как понял, когда увидел полную картину))))
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7k
Copycat 6 часов назад
Я с Казахстана и могу написать и на русском и на казахском и на английском - всё зависит от того кому я пишу, я заинтересован что бы меня понял адресат, а не пытаюсь как выстегнуться за счет языка
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32k
ACU900 7 часов назад
"Уважаемые радиослушатели! Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует пятнадцати часам московского времени"
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3k
Еркен 8 часов назад
Комментарий к фото
Блин, я только сейчас вспомни про него, а как там его звали?
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1k
rgubaev 9 часов назад
Не комменты, а слет олдов какой-то...
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2k
S__D 11 часов назад
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2k
S__D 11 часов назад
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Не твоя, ага.
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2k
S__D 11 часов назад
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Ссуки бессердечные, Альфа выгнали.
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2k
S__D 11 часов назад
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И не только чуть..
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9k
JeanLuk 12 часов назад
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Видеоигры - все же на каком канале настроишь, на таком и будет. У рубина 6 было, я на 6ом последнем настраивал.
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9k
JeanLuk 12 часов назад
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И охренеть в нём: летом - от жары, зимой - от холода
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2k
Выхухоль (Нагайна) 13 часов назад
В автомате трубку оторвали.
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4k
Peter Griffin 13 часов назад
Там после 999 очков мультик будет.
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47k
Андрей 13 часов назад
Трансформаторы 127/220.
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4k
Peter Griffin 13 часов назад
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1k
foma 84 13 часов назад
Ну котан, ну и смельчак) Совсем страх потерял) Или Альф уже не тот?)

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391
Makfatym 13 часов назад
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окно между туалетом и кухней...
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