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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Мороженное Ярославна -10 копеек (жуткое говно с морковкой)
а касательно украинцев, я так понимаю они сами не знают как должен звучать современный украинский, по тому что они его за 40 лет так переворошили что украинский например в 1970м и тот что сейчас это уже довольно разные языки
;)