Эстетическая стоматология – это отдельное направление, которой ставит перед собой несколько важнейших задач. Сделать так, чтобы человек мог без стеснения улыбаться. Также важно сохранить «эксплуатационные» качества зубов, чтобы они могли полноценно жевать пищу. Не на последнем месте в списке задач – комфорт пользования имплантами и протезами.



Сейчас протокол лечения «Все-на-4» и «Все-на-6» применяет более чем активно, но 15-17 лет назад, когда он только начинал набирать популярность на Западе, в нашей стране о нем слышали разве что некоторые лицевые хирурги.



Этот протокол подразумевает установку целого ряда новых зубов на четыре или шесть вживленных в кость «креплений». У данного подхода есть свои неоспоримые преимущества по сравнению с традиционным подходом в имплантации, когда в кость вживляется отдельный имплант под каждый зуб.



Во-первых, операция не требует ожидания в шесть и более месяцев, что свойственно для обычных подходов в стоматологической имплантации. После установки протезов, если нет других рекомендаций врача, пользоваться ими можно практически сразу.



Во-вторых, операция позволяет заменить сразу весь зубной ряд. Это комфортнее для пациентов, у которых наблюдаются значительные проблемы с зубами, и которым не обойтись установкой 1-2 коронок и мостов.



В-третьих, протоколы «Все-на-4» и «Все-на-6» показаны пациентам, которые не могут поставить себе классические импланты из-за ряда медицинских ограничений. Судя по отзывам о Сойфере Владимире Валерьевиче, врач также занимается скуловыми имплантами, которые становятся единственным решением для пациентов с индивидуальными особенностями челюсти и костной ткани.



Операции проводятся в безболезненных и комфортных условиях для пациентов. Несмотря на то, что на первый взгляд они могут показаться довольно глобальными, все манипуляции проводятся так, чтобы пациент чувствовал себя спокойно и не чувствовал боли.



Наконец, стоит затронуть и финансовую сторону вопроса. Да, стоимость операций зависит от индивидуальных факторов, но протоколы «Все-на-4» и «Все-на-6» могут оказаться дешевле, чем установка единичных имплантатов.