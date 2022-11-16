Владимир Сойфер - отзывы пациентов и сотрудников

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Материал не является медицинским пособием. Узнать о показаниях и противопоказаниях, особенностях новых методик в имплантологии и протезировании вы можете только у квалифицированного врача.
Услуги по установке имплантов и протезов всегда шли в авангарде челюстно-лицевой хирургии. Это направления, в которых постоянно появляется что-то новое, более надежное, безопасное, комфортное. И внедряют эти новые технологии врачи-новаторы, специалисты с большим опытом и квалификацией, эксперты в области пластической хирургии, стоматологии, имплантологии, хирургии. Один из них – челюстно-лицевой и пластический хирург Владимир Валерьевич Сойфер. Как врач изменил современную стоматологию в России, что говорят о Сойфер Владимир Валерьевич отзывы, и почему его называют «экспертом по улыбкам»?
Услуги по установке имплантов и протезов всегда шли в авангарде челюстно-лицевой хирургии. Это направления, в которых постоянно появляется что-то новое, более надежное, безопасное, комфортное. И внедряют эти новые технологии врачи-новаторы, специалисты с большим опытом и квалификацией, эксперты в области пластической хирургии, стоматологии, имплантологии, хирургии. Один из них – челюстно-лицевой и пластический хирург Владимир Валерьевич Сойфер. Как врач изменил современную стоматологию в России, что говорят о Сойфер Владимир Валерьевич отзывы, и почему его называют «экспертом по улыбкам»?
Новые технологии: современная альтернатива
Протезирование и установка имплантов в стоматологии – это довольно сложное направление, но это не отменяет его актуальности и нужности обычным людям. Многие из нас уже к 30-ти, а кто-то и раньше, сталкивается с разрушением и выпадением зубов – у кого-то к эстетическим проблемам приводят запущенный кариес и другие болезни, кто-то теряет зубы из-за происшествий.
Несмотря на то, что обычные клиники предлагают варианты решения проблемы, традиционные имплантаты, мосты и коронки подходят далеко не всем. В том числе по медицинским показаниям – у кого-то нет достаточного объема костной ткани, у кого-то нужно восстанавливать не один, а сразу несколько недостающих зубов, кто-то не готов тратить месяцы времени на вживление имплантов.
Владимир Валерьевич Сойфер – специалист пластической и челюстно-лицевой хирургии, который 17 лет назад привез в Россию альтернативные решения, те самые технологии, выступающие в качестве более практичных, комфортных, а иногда и единственно возможных альтернатив.
Несмотря на то, что обычные клиники предлагают варианты решения проблемы, традиционные имплантаты, мосты и коронки подходят далеко не всем. В том числе по медицинским показаниям – у кого-то нет достаточного объема костной ткани, у кого-то нужно восстанавливать не один, а сразу несколько недостающих зубов, кто-то не готов тратить месяцы времени на вживление имплантов.
Владимир Валерьевич Сойфер – специалист пластической и челюстно-лицевой хирургии, который 17 лет назад привез в Россию альтернативные решения, те самые технологии, выступающие в качестве более практичных, комфортных, а иногда и единственно возможных альтернатив.
«Все-на-4» и «Все-на-
Эстетическая стоматология – это отдельное направление, которой ставит перед собой несколько важнейших задач. Сделать так, чтобы человек мог без стеснения улыбаться. Также важно сохранить «эксплуатационные» качества зубов, чтобы они могли полноценно жевать пищу. Не на последнем месте в списке задач – комфорт пользования имплантами и протезами.
Сейчас протокол лечения «Все-на-4» и «Все-на-6» применяет более чем активно, но 15-17 лет назад, когда он только начинал набирать популярность на Западе, в нашей стране о нем слышали разве что некоторые лицевые хирурги.
Этот протокол подразумевает установку целого ряда новых зубов на четыре или шесть вживленных в кость «креплений». У данного подхода есть свои неоспоримые преимущества по сравнению с традиционным подходом в имплантации, когда в кость вживляется отдельный имплант под каждый зуб.
Во-первых, операция не требует ожидания в шесть и более месяцев, что свойственно для обычных подходов в стоматологической имплантации. После установки протезов, если нет других рекомендаций врача, пользоваться ими можно практически сразу.
Во-вторых, операция позволяет заменить сразу весь зубной ряд. Это комфортнее для пациентов, у которых наблюдаются значительные проблемы с зубами, и которым не обойтись установкой 1-2 коронок и мостов.
В-третьих, протоколы «Все-на-4» и «Все-на-6» показаны пациентам, которые не могут поставить себе классические импланты из-за ряда медицинских ограничений. Судя по отзывам о Сойфере Владимире Валерьевиче, врач также занимается скуловыми имплантами, которые становятся единственным решением для пациентов с индивидуальными особенностями челюсти и костной ткани.
Операции проводятся в безболезненных и комфортных условиях для пациентов. Несмотря на то, что на первый взгляд они могут показаться довольно глобальными, все манипуляции проводятся так, чтобы пациент чувствовал себя спокойно и не чувствовал боли.
Наконец, стоит затронуть и финансовую сторону вопроса. Да, стоимость операций зависит от индивидуальных факторов, но протоколы «Все-на-4» и «Все-на-6» могут оказаться дешевле, чем установка единичных имплантатов.
Сейчас протокол лечения «Все-на-4» и «Все-на-6» применяет более чем активно, но 15-17 лет назад, когда он только начинал набирать популярность на Западе, в нашей стране о нем слышали разве что некоторые лицевые хирурги.
Этот протокол подразумевает установку целого ряда новых зубов на четыре или шесть вживленных в кость «креплений». У данного подхода есть свои неоспоримые преимущества по сравнению с традиционным подходом в имплантации, когда в кость вживляется отдельный имплант под каждый зуб.
Во-первых, операция не требует ожидания в шесть и более месяцев, что свойственно для обычных подходов в стоматологической имплантации. После установки протезов, если нет других рекомендаций врача, пользоваться ими можно практически сразу.
Во-вторых, операция позволяет заменить сразу весь зубной ряд. Это комфортнее для пациентов, у которых наблюдаются значительные проблемы с зубами, и которым не обойтись установкой 1-2 коронок и мостов.
В-третьих, протоколы «Все-на-4» и «Все-на-6» показаны пациентам, которые не могут поставить себе классические импланты из-за ряда медицинских ограничений. Судя по отзывам о Сойфере Владимире Валерьевиче, врач также занимается скуловыми имплантами, которые становятся единственным решением для пациентов с индивидуальными особенностями челюсти и костной ткани.
Операции проводятся в безболезненных и комфортных условиях для пациентов. Несмотря на то, что на первый взгляд они могут показаться довольно глобальными, все манипуляции проводятся так, чтобы пациент чувствовал себя спокойно и не чувствовал боли.
Наконец, стоит затронуть и финансовую сторону вопроса. Да, стоимость операций зависит от индивидуальных факторов, но протоколы «Все-на-4» и «Все-на-6» могут оказаться дешевле, чем установка единичных имплантатов.
О чем пишут в отзывах о Владимире Сойфере
Если внимательно почитать о Владимир Валерьевич Сойфер отзывы, вы отметите несколько характерных мнений, как от пациентов, так и сотрудников.
Например то, что Сойфер, будучи опытным хирургом, совмещает врачебную практику с управленческой деятельностью. У него своя клиника в России, куда записываются пациенты не только из Москвы, но и других регионов, а также из-за границы.
Коллеги Сойфера отмечают высокий уровень квалификации врача, как в области эстетической стоматологии, так и челюстно-лицевой и пластической хирургии. Всем этим направлениям врач обучался в соответствующих заведениях, как за рубежом, так и здесь, и имеет все необходимые лицензии и дипломы.
Разумеется, отмечают и инновационный подход врача, который первым стал практиковать упомянутые методики протезирования и имплантологии в России. Только у нас в стране он работает с передовыми технологиями уже более 15 лет, а свою первую операцию по установке скуловых имплантов Сойфер провел еще в 1996 году.
Сам же Владимир Валерьевич тоже хорошо отзывается о команде специалистов, с которыми он работает в своей клинике, ведь именно благодаря им ему удается совмещать управление учреждением и медицинскую практику.
Если прочитать отзывы о Владимире Сойфере от пациентов, то большая часть комментариев – это обратная связь от людей, у которых были серьезные проблемы с зубами, а точнее – с их отсутствием. Кто-то потерял зубы из-за неприятных случаев, кто-то – из-за несвоевременного лечения или плохой генетики.
Пациенты отмечают, что новые протоколы лечения вернули им полноценную красивую улыбку, причем в относительно сжатые сроки и комфортном формате. С новыми зубами у людей улучшилась жизнь, самооценка, настроение. Кроме того, с новыми технологиями несъемные протезы смогли себе установить те, кто ранее пользовался менее удобными альтернативными вариантами.
Например то, что Сойфер, будучи опытным хирургом, совмещает врачебную практику с управленческой деятельностью. У него своя клиника в России, куда записываются пациенты не только из Москвы, но и других регионов, а также из-за границы.
Коллеги Сойфера отмечают высокий уровень квалификации врача, как в области эстетической стоматологии, так и челюстно-лицевой и пластической хирургии. Всем этим направлениям врач обучался в соответствующих заведениях, как за рубежом, так и здесь, и имеет все необходимые лицензии и дипломы.
Разумеется, отмечают и инновационный подход врача, который первым стал практиковать упомянутые методики протезирования и имплантологии в России. Только у нас в стране он работает с передовыми технологиями уже более 15 лет, а свою первую операцию по установке скуловых имплантов Сойфер провел еще в 1996 году.
Сам же Владимир Валерьевич тоже хорошо отзывается о команде специалистов, с которыми он работает в своей клинике, ведь именно благодаря им ему удается совмещать управление учреждением и медицинскую практику.
Если прочитать отзывы о Владимире Сойфере от пациентов, то большая часть комментариев – это обратная связь от людей, у которых были серьезные проблемы с зубами, а точнее – с их отсутствием. Кто-то потерял зубы из-за неприятных случаев, кто-то – из-за несвоевременного лечения или плохой генетики.
Пациенты отмечают, что новые протоколы лечения вернули им полноценную красивую улыбку, причем в относительно сжатые сроки и комфортном формате. С новыми зубами у людей улучшилась жизнь, самооценка, настроение. Кроме того, с новыми технологиями несъемные протезы смогли себе установить те, кто ранее пользовался менее удобными альтернативными вариантами.