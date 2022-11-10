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Запутанный пост о России

Запутанный пост о России

Автор:
10 ноября 2022 13:15
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Россия   Тесты   географические тесты   тест   тесты по России   тесты по городам   
1813
1
Если вы не путаете Владивосток с Владикавказом и Самару с Саратовом, то вам точно понравится данный тест. Кстати, не все вопросы заточены под географию.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Тесты   географические тесты   тест   тесты по России   тесты по городам   
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10  комментариев
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11
Sata33 Час назад
С гербом встрял
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757k
А.Берестенко 20 минут назад
Из серии - Кто написал Капитанскую дочку Пушкина?
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72
Денис Федотов 21 минуту назад
7/8 Ненецкий неправильно
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10k
kaboza Полчаса назад
8/8, в 5-м классе вроде начинается география))))
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3k
Citizenn 37 минут назад
Слишком просто
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9k
JeanLuk Час назад
Томск/Омск только неправильно

Из 8 вопросов ответили верно на 7. Вы очень хорошо знаете особенности географии России. Тест был непростым. Специально были включены вопросы из разных областей. Вы прекрасно с ними справились.
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88k
parallax Час назад
Думаю тут 95% фишкян ответит 8/8.
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9k
antonium 2 часа назад
"Знаток России" - легкий тест
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6k
М С 2 часа назад
8/8
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