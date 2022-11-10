Запутанный пост о России

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Если вы не путаете Владивосток с Владикавказом и Самару с Саратовом, то вам точно понравится данный тест. Кстати, не все вопросы заточены под географию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Из 8 вопросов ответили верно на 7. Вы очень хорошо знаете особенности географии России. Тест был непростым. Специально были включены вопросы из разных областей. Вы прекрасно с ними справились.
остальные 5% ответят верно на 9 вопросов