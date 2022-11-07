Отхлеставшую ремнём детей мать из Липецка оштрафовали на 25 тысяч рублей

Мальчики (да и девочки) в определенном возрасте перестают быть паиньками, и тогда родителям приходится несладко. Одни учатся договариваться с детишечками, другие пускают в ход наказания. 36-летний продавец "Пятерочки" из Липецка пожаловалась на непослушных сыновей.

8-ми, и 11-летний отпрыски плохо вели себя в школе (учителя жаловались на поведение мальчиков), а а потом женщина узнала, что в свободное время пацаны бегают по заброшкам, незнакомым дворам - и не выдержала.

Она схватила ремень и отхлестала мальчишек по попе, старшему попало и по лицу. Кровоподтёки заметили в школе и всполошились.