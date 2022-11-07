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Отхлеставшую ремнём детей мать из Липецка оштрафовали на 25 тысяч рублей

Отхлеставшую ремнём детей мать из Липецка оштрафовали на 25 тысяч рублей

Автор:
07 ноября 2022 10:12
Сообщество : Жить в России
Метки: воспитание   дети   наказание   полиция   ремень   родители и дети   штраф   
609
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Женщина рассердилась на поведение сыновей и отшлепала их по попе (и не только) ремнём. За это её наказали штрафом и ограничением в родительских правах на полгода.

Мальчики (да и девочки) в определенном возрасте перестают быть паиньками, и тогда родителям приходится несладко. Одни учатся договариваться с детишечками, другие пускают в ход наказания. 36-летний продавец "Пятерочки" из Липецка пожаловалась на непослушных сыновей.

8-ми, и 11-летний отпрыски плохо вели себя в школе (учителя жаловались на поведение мальчиков), а а потом женщина узнала, что в свободное время пацаны бегают по заброшкам, незнакомым дворам - и не выдержала.


Она схватила ремень и отхлестала мальчишек по попе, старшему попало и по лицу. Кровоподтёки заметили в школе и всполошились.

Директор липецкой школы сообщила в полицию о наличии гематом, после чего последовала полицейская проверка, в результате которой выяснилось, что женщина применяла «недопустимые способы воспитания и жестоко обращалась с детьми, нарушая их интересы, причиняя физическую боль, психические страдания, унижая их достоинство», отчего дети «испытывали чувства безысходности и собственной беззащитности».


При этом мать запрещала мальчикам видеться с отцом и запугивала их, чтобы те не никому рассказывали о телесных наказаниях, угрожая за болтливость сдать в детдом.


Итогом всей этой истории стало наказание: продавца на полгода отстранили от воспитания детей, а также вменили штраф в 25 тысяч рублей. Дети отданы отцу.


Upd. История с наказаниями произошла еще весной, но в СМИ просочилась только сейчас. Впрочем, тема актуальна во все времена.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: воспитание   дети   наказание   полиция   ремень   родители и дети   штраф   
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17  комментариев
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8k
Борис Карабанов Час назад
Штраф родителям - сомнительная помощь деткам в таких семьях.
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6k
tamin 22 минуты назад
Доигрались. Добро пожаловать в прибалтику. Борцы за права чего только можно блин. Яжемамочки, спасибо.
Зы. Не дело лезть государству у семью. Вообще не дело. 99,999% родителей нормальные. Я вот до сих пор считаю, что зря меня родители ремнем не наказывали. И прикол в тему
Однажды к Мастеру Вану пришли трое его детей, и каждый желал странного.

Отец, жеманясь и краснея, сказал старший сын. Мне кажется, я люблю мужчин больше, чем женщин. А среди мужчин я больше всех люблю Сунь [мат] из соседней деревни. Он такой… такой!.. он как Бьякуи из «Блича»!.. Я понимаю, ты хотел видеть во мне опору в будущем, продолжателя рода и наследника своего мастерства, но… извини, я хочу иначе. Ничего, если я приведу в дом Сунь [мат], и мы будем спать в одной кровати и сидеть у огня, держась за руки?..

Папа, потупясь, сказал средний сын. Мне кажется, я пацифист и не могу даже смотреть на оружие, мясную пищу и чужие страдания. Я понимаю, ты хотел бы видеть во мне сильного воина, победителя и защитника, который прославится на всю Поднебесную, но… извини, я хочу иначе. Ничего, если ты отмажешь меня от армии, и мы возьмем в дом нашего поросенка, которого мы откармливаем на Праздник Фонарей? Я назову его Пикачу, буду купать в теплой воде, повяжу на шею синий бантик, и мы с Пикачу будем кушать только растительную пищу!..

Папа! сказала любимая дочь Мастера Вана, Ма Сянь, водя изящной ножкой по глиняному полу. Ты знаешь, я ведь молодая, красивая и умная девушка. Поэтому я хочу самореализоваться и пожить для себя. Я понимаю, ты хотел бы видеть во мне любящую жену, умелую хозяйку и заботливую мать своих многочисленных внуков, но… извини, внуков у тебя не будет. Ничего, если я уеду в город, стану там офисным работником, сделаю карьеру и стану чайлдфри? А по выходным я буду приезжать к тебе в дом престарелых на своем «Матисе» и куплю тебе замечательное кресло-качалку…

Мастер Ван уже открыл было рот, чтобы громко высказать детям все, что он о них думает, но так и не издал ни звука. «А нужно ли? подумал он вдруг. Да какое же я имею право решать за своих детей, как им жить, с кем спать, что есть, во что верить? Они же самостоятельные личности! Ну и что, что старшему всего семнадцать? Подумаешь, мне не нравится! Ничего, потерплю, зато дети мои будут счастливы! В конце концов, чем цивилизованнее человек, тем он толерантнее, так неужели я буду вести себя как дикарь?!»

Хорошо, устало сказал он, живите как хотите.

… Прошло десять лет. Дети жили как хотели. Старший после долгих хворей и мучений умер от СПИДа. Средний все больше времени проводил в свинарнике, пристрастившись к паленому эрготоу и всех хряков научив выпивать вместе с ним; время от времени он просыпался, некоторое время философствовал с Пикачу о том, что наш мир это не более, чем скопище зловонных нечистот, и снова засыпал. Дочь поначалу разбогатела в городе. Но в один прекрасный день она пресытилась партнерами по бизнесу, и все они показались ей чересчур стары и немощны для ее ее ложа. А молодой любовник, которого она за справедливую цену наняла для оказания сексуальных услуг, ловко подделал ее подпись, перевел на себя все ее активы и оставил без гроша; дочь вернулась к мастеру Вану, душой устремилась к самосовершенствованию и проводила дни под засыхающим утуном, неустанно читая мантру «Все сволочи… все подонки». Мастер Ван исправно выносил за нею горшок и с ужасом думал о том, кто же будет это делать, когда сам он вконец одряхлеет: ведь Небо не послало ему ни внука, ни даже внучкиКак-то он пришел к соседу поделиться своим несчастьем и увидел, что Мастер Чжан сидит в беседке перед садом камней, пьет сливовое вино и курит свою любимую кривую трубочку.
Как поживаешь, сосед? спросил Мастер Ван. Все ли в порядке? Что детишки?
Мастер Чжан неторопливо отпил из чашки и ответил:
Старший сын увлекся расшифровкой эпитафий на древних надгробиях, познает величие прошлого и хорошо зарабатывает. Он женился на дочери уездного судьи, они живут душа в душу, у них в городе большой дом. Средний сын служит в императорской коннице на южной границе. Он начальник «длинной сотни» конников. Враги боятся его, как огня, друзья любят, подчиненные уважают, а начальники ценят. А дочь что ж, вон моя красавица-дочь, ее любимый муж и пять моих внуков…
Невероятно! вскричал Мастер Ван. Но разве десять лет назад твои дети, будучи молодыми, горячими и глупыми, не приходили к тебе, желая странного?! Мастер Чжан степенно кивнул.
Как же тебе удалось воспитать таких славных детей?!
Я просто сказал им, что если они не перестанут валять дурака, я [мат] их лопатой.…
С тех пор учение Свободной Личности в Поднебесной пошло на убыль, а учение Просветляющей Лопаты расцвело.
О,страждущий Просветления! Стань на Путь Лопаты!И да будет тебе Нирванна
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22k
Mike Miller 22 минуты назад
По мягкому месту это одно. Но гематомы на лице ребенка - это перебор в любом случае.
Да и по мягкому месту... нужно силу-то соизмерять. Чай не в 18 веке провинившемуся солдату порцию плетей выписываешь.
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4k
Александр Николаевич Час назад
Однажды у меня на руках умирал от рака священник человек, который сам утешал других всю свою жизнь. Я спросила его: какой грех самый большой? А он ответил: «Самый большой грех обидеть слабого». Почему? «Потому что это легче всего сделать…» Эта мысль меня поразила самый тяжкий грех сделать легче всего… Передайте эти слова детям.
Елизавета Глинка (доктор Лиза)
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34
Роня Час назад
Пля, мать сдавать... В классе третьем, за особый косяк мне планировался оздоровительный родительский подзатыльник, но что то пошло ни так. Я вдруг резко повернул башку и вместо затылка рука прилетела в глаз. Очки вдребезги и плюсом фонарь синюшный на след день, хоть и мясом прикладывали. Особенно обидно было за очки - в те годы изготовление было делом не быстрым, а зрение после 2 класса падало тогда быстро. К чему эта прелюдия? К тому, что даж не пришло на родичей валить, сказал что с велика иплом с асфальтом поцеловался
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1k
Мудрый Час назад
Поживут полгода без мамки может чтонебудь и поймут.
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49k
dima423 2 часа назад
Эта дура сначала вырастила их долбайопами, а потом к 10 годам решила повоспитывать? У меня дети 10 и 12 лет, и нет никаких проблем с поведением, они прекрасно меня слушаются, потому что уважают, а это потому что я их воспитывал с малых лет, занимался с ними, общался, объяснял что такое хорошо, а что такое плохо...)
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506
Uganda 2 часа назад
Да, просто раньше методы были другие. Кто стоял на горохе и гречке - напишите. И по жопе ремнем тоже прилетало.
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