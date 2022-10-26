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Лечебные рисунки на деревьях в Москве

Лечебные рисунки на деревьях в Москве

Автор:
26 октября 2022 09:12
Метки: Москва   дерево   паркАрт   рисунок   
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В этом году участники акции "ПаркАрт" нарисовали еще 60 лечебных рисунков.

Предварительно деревья обрабатывают, зачищают повреждённые места у деревьев, обрабатывают, дезинфицируют. Затем художники-волонтеры украшают залеченные раны деревьев рисунками на различные темы.

Под акриловыми красками «раны» дерева консервируются и затягиваются.

×
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Всего в Косинском, Измайловском, Терлецком и других парках города можно увидеть 250 работ художников.

Над ними работали более 150 художников-волонтеров.

Источник:

АНТИФИШКИ
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JeanLuk 23 минуты назад
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