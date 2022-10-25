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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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АНТИФИШКИ
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1. Находишь человека, выгуливающего собаку.
2. Подходишь и спрашиваешь, можно ли погладить.
3. Гладишь хозяина собаки по голове.
4. Уходишь.
Каких таких Аид? Кто такие, эти Аиды, и зачем/о кого их охранять? В истории об этом не упомянуто вообще.
Спасибо за науку!