Сколько стоил царский стол из "Ивана Васильевича"

Есть такие фильмы, которые каждый житель нашей страны знает чуть ли не наизусть. Относится к таким картинам и комедия Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Сцену роскошной трапезы в царских палатах в этом фильме, наверное, помнит каждый. Но как проходили съемки этого эпизода? И мог ли Иван Грозный на самом деле есть такую еду?
Все экспонаты в этой картине, за исключением ювелирных украшений и, конечно, машины времени, были настоящими.
Шикарный же стол, за которым Юрий Яковлев произнес знаменитую фразу «Требую продолжения банкета!», накрыл на собственные деньги сам Гайдай. На покупку «царских» продуктов у режиссера ушло целых 200 рублей — немаленькая по тем временам сумма. В СССР в те годы 200 руб. считались неплохой месячной зарплатой. Столько получали, к примеру, рядовые милиционеры. Зарплата уборщицы же едва доходила до 80 руб.
Сначала хотели использовать бутафорскую еду. Но Гайдаю как противнику всего бутафорского эта идея не понравилась. Режиссер решил поставить на стол настоящие яства. Однако бюджет картины такой нагрузки выдержать не смог бы. И тогда режиссер решил потратиться сам. Для съемок Гайдаем были куплены рыба, икра, поросенок и пр. Члены съемочной группы потом вспоминали, с каким сожалением они смотрели на то, как Бунша и Милославский кидаются этими продуктами в стражников. По признанию актеров, им хотелось после окончания съемок эпизода съесть все эти деликатесы самим.
Когда сцену трапезы царя уже сняли, выяснилось, что кто-то забыл на столе бутылку «Боржоми». Эпизод пришлось полностью переснимать. Конечно же, комедия Гайдая никоим образом не может претендовать на историческую достоверность. Но все же интересно, какие из продуктов со стола в фильме Гайдая действительно могли быть популярными во времена Ивана Грозного?
Поросенок, рыба, огурчики
Первое, что бросается в глаза на столе Ивана Грозного в эпизоде трапезы, — огромная рыба (скорее всего, осетр), поросенок и соленые огурчики. Конечно, все эти блюда в XVI люди действительно могли есть. Касается это, безусловно, в том числе и царя. Осетровой рыбы было много, огурцы на Руси появились примерно в X-XI вв. Свиньи на территории нашей страны появились не менее тысячи лет назад. Особенно активно их начали разводить во времена татаро-монгольского ига.
Мусульмане, как известно, свинину не едят. Поэтому татары такую живность у жителей Древней Руси не отбирали. Это и стало причиной огромной популярности поросят на Руси на долгие годы
Икра черная, красная
Икра в Российском государстве во времена Ивана IV действительно была распространенным продуктом. Единственное, в XVI в. на Руси ели только черную икру. Осетровых в России всегда было много. И историкам известны рецепты засолки черной икры даже XII века. Черной икры в стране было настолько много, что ее могли позволить себе в том числе и простолюдины. Конечно же, могла она оказаться и на столе царя. Кстати, икра щуки в те времена ценилась гораздо больше.
Красная икра на территории нашей страны получила распространение лишь в XVIII в., когда были освоены восточные окраины. Во времена же Ивана Грозного ее ели, скорее всего, только коренные народы Сибири и Дальнего Востока.
"Икра заморская, баклажанная"
Памятный эпизод с "икрой заморской, баклажанной" в картине Гайдая не более чем выдумка режиссера. Баклажаны на Руси появились лишь в XVII в., то есть через 100 лет после правления Грозного. Хотя, кто знает, возможно, знатные люди в XVI в. и действительно могли пробовать завезенную икру в небольших количествах. В любом случае в XVII в. баклажаны быстро завоевали популярность у крестьян, в особенности в южных губерниях.
Головы щучьи с чесноком
Щучьи головы с чесноком также были очень популярными на Руси во времена Грозного. Щука всегда была одной из самых распространенных рыб в реках нашей страны. Рецептов же ее приготовления существовало огромное количество. К царскому столу в XVI в. щук поставляли в основном из Галича.
Почки заячьи верченые
Зайцы на Руси водились в изобилии во все времена. Поэтому их верченые почки Иван Васильевич пробовать также на самом деле мог. Готовили это блюдо в XVI в. примерно так же, как шашлык в наше время. Сначала почки несколько часов вымачивались в молоке. Затем их поджаривали на углях, быстро переворачивая. Отсюда и название блюда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Монголы не были мусульманами. И никто свинину им не запрещал. А традиционно у них всегда была баранина. Ибо - кочевники. Исламизация т.н. татаро-монголов сильной была уже к концу ига. Но даже во времена Ивана Грозного не все татаро-монголы были мусульманами.
В титрах советских фильмов, особенно на военную тематику, часто можно было даже увидеть фамилии консультантов.
Поэтому неудивительно, что царское меню оказалось более-менее соответствующим реалиям той эпохи.
Потратить немного своих денег, ради качественного выполнения работы-вполне себе поступок настоящего профессионала.
Зато бюджет страны, получивший миллионы рублей от проката фильма, такую нагрузку вполне выдержал.