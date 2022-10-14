Сколько стоил царский стол из "Ивана Васильевича"

Когда сцену трапезы царя уже сняли, выяснилось, что кто-то забыл на столе бутылку «Боржоми». Эпизод пришлось полностью переснимать. Конечно же, комедия Гайдая никоим образом не может претендовать на историческую достоверность. Но все же интересно, какие из продуктов со стола в фильме Гайдая действительно могли быть популярными во времена Ивана Грозного?

Поросенок, рыба, огурчики

Первое, что бросается в глаза на столе Ивана Грозного в эпизоде трапезы, — огромная рыба (скорее всего, осетр), поросенок и соленые огурчики. Конечно, все эти блюда в XVI люди действительно могли есть. Касается это, безусловно, в том числе и царя. Осетровой рыбы было много, огурцы на Руси появились примерно в X-XI вв. Свиньи на территории нашей страны появились не менее тысячи лет назад. Особенно активно их начали разводить во времена татаро-монгольского ига.

Мусульмане, как известно, свинину не едят. Поэтому татары такую живность у жителей Древней Руси не отбирали. Это и стало причиной огромной популярности поросят на Руси на долгие годы