20 интересных архивных фотографий

В этой подборке вы встретите множество знакомых лиц — в тех ситуациях и ракурсах, в которых раньше не видели! И это безумно интересно — рассматривать такие неожиданные кадры.

0 Секретарша

0 Первый компьютер Apple 1976 год

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0 Открытие фонтанов в Петергофе 1983 год

0 Шон Пенн

0 Антуан де Сент-Экзюпери и его жена Консуэлло 1930 год

0 Галя Волчек с папой Борисом Израилевичем

0 Легендарная советская снайпер Людмила Павличенко, уничтожившая 309 фашистов, на обложке американского журнала 1944 года

0 Мальчишник, 1870 год

0 Альберт Эйнштейн

0 Carmen Peche — пилот испанской республиканской армии

0 Футболисты московского «Динамо» в Лондоне, ноябрь 1945 года

0 Молодой Роберт-Де Ниро

0 Дагестанка, 1910 год

0 Мелани Гриффит и её домашний лев

0 Коронация Николая II, Москва, 1896 год

0 Пастернак и его первая жена

0 Одри Хепберн

0 1950-е годы, США. У них в то время тоже мальчишки мечтали о космосе

0 Майкл Дуглас и Джек Николсон