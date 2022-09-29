20 интересных архивных фотографий

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В этой подборке вы встретите множество знакомых лиц — в тех ситуациях и ракурсах, в которых раньше не видели! И это безумно интересно — рассматривать такие неожиданные кадры.
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Легендарная советская снайпер Людмила Павличенко, уничтожившая 309 фашистов, на обложке американского журнала 1944 года
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: #легенды #факты знаменитости
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