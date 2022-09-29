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Тест на логику и здравый смысл

Тест на логику и здравый смысл

Автор:
29 сентября 2022 18:59
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   интеллект   логика   логические тесты   математические тесты   тест   
3787
1
Насколько легко вас можно запутать? 9 простых задачек, рассчитанных на школьников. Сможете ли вы ответить на все вопросы без ошибок?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тесты   интеллект   логика   логические тесты   математические тесты   тест   
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30  комментариев
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1k
Денис Ануфриев Час назад
Из 9 вопросов ответили верно на 5. Видимо, вы частенько в детстве решали подобные задачки. Сложно ли вам было?
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548
kolobok263 6 минут назад
аФтор, какое воинское звание маршала Рыбалко?
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1k
kirill15 8 минут назад
М-м-м.. Кто-то нашел у дедушки учебник по занимательной алгебре? ))))))))
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958
Татьяна Баженова 14 минут назад
Детские загадки.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 15 минут назад
Скорее на внимательность
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3k
vasilykopkov 20 минут назад
Из 9 вопросов ответили верно на 9. Видимо, вы частенько в детстве решали подобные задачки. Сложно ли вам было?

нет
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9
Андрей Касперский 24 минуты назад
про ракетки и мяч не понял почему 5 руб
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9k
Александр 38 минут назад
Хоть не про пугачиху.
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11k
paranoid 43 минуты назад
Последняя видимо предполагает что остальные птицы улетели, но если это задача на строгую логику то вообще не факт. Да и на здравствый смысл тоже, потому что задача с подвывертом. А выворачивать можно по разному. Итак:

На дереве сидело 10 домашних куриц (птицы же). Пришел охотник с луком и тихо подстрелил одну из них. И тут вариантов куча:
Все десять так и остались на дереве, причем одна из них к нему прибита стрелой;
Одна свалилась девять осталось потому что курицам пофигу;
Часть что поближе разлетелись, остальным пофигу и они остались;
Все свалили;
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460
Виктор Чикалев Я ЙОЖЕГ! 24 минуты назад
Ага. и баба - не человек.
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4k
Babangdida 45 минут назад
Этот тест хорош разве что да придирания к тупому автору! Например:
1 вопрос - а где сказано, что лошади бежали вместе? Может гончий сменил обдну лошадь на другую, чтобы быстрее донести весть на 20км!
2 вопрос - чем аффтар докажет что у мойши тоже небыло ковчега. Может он построил его в пустыне, да вот только не пришлось воспользоватся.
3 вопрос - а персонала на обслуживание новых машин хватит? А сырья? А енерголинии потянут нагрузку? Каждый, кто сталкивался с разширением производства знает как трудно разкрутить новые линии.
4 вопрос - а откуда автор знает, что кувшинки даже в самом начале не покрывали озеро и при удвоении не увеличивали плотность покрытия? Чтобы поддерживать такой интенсивный рост, они как раз должны были быть равномерно распределены по всей площади.
5 вопрос - где это 'лядь ты щука найдешь тенисную ракету за 105 рублей!? Налоговиков бы вам послать!!!
6 вопрос - а одна кошка может и вообще ничего не поймать. Грызуны накинутся на неё и она позорно убежит.
7 вопрос - Шо!? Аффтар, ты про поторговатся не слышал!? Скупить оптом всю партию и не сбить цену!!??? А иди ты лучше работать шахтёром!
8 вопрос - У аффтара слишком убогое воображение, непозволяющее ему представить семью, в которой мальчики могут быть братьями, а вот сёстры у них могут быть разными, если родители женились и разводились свободно. Побольше латиносериалов смотреть надо. Там может быть так, что одна и та-же дамма одному брату сестра, другому жена, третему дочь, а четвёртому мать. Даже черти в пенсионно-социальном невроны сломают, разгребая казус.
9 вопрос - А чем охотник её застрелил? Может отравленой стрелой из блоугана (плевательная трубка и амазонских индейцев)? Другие птицы могут вообще не обратить внимание. Тем более, если он сделал это ночью, при лунном свете, другие могут даже не проснутся. А даже если и из ружъя, пухово-желторотые птенцы в гнёздах, тоже улетели, да?
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1k
КАКАнгел 48 минут назад
к сожалению это не показатель ума и сообразительности . половина загадок однотипно и аналогичны, рассчитаны на идиотов. Так что нет причин для гордости.
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55k
alertol Час назад
правильно поставленный вопрос, уже половина ответа, а тут по пять неизвестных на задачу
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8k
Mowgley Z ⚔ Час назад

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32
александр ломовицкий Час назад
с сестрами лоханулся.
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27k
Андрей Иванов Час назад
Это на кого опрос?
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114
Александр Шевченко KonstantinLeirov 52 минуты назад
Не тянет даже на школу, так минимальная логика.
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