Тест на логику и здравый смысл

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Насколько легко вас можно запутать? 9 простых задачек, рассчитанных на школьников. Сможете ли вы ответить на все вопросы без ошибок?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ракетка на 100 руб дороже, то есть 105 рублей
вместе стоят 110
Мяч - У
Х+У=110
Х-У=100 Х=100+У
Подставляем второе в первое:
100+У+У=110
2У=110-100=10 2У=10 У=10/2=5
На дереве сидело 10 домашних куриц (птицы же). Пришел охотник с луком и тихо подстрелил одну из них. И тут вариантов куча:
Все десять так и остались на дереве, причем одна из них к нему прибита стрелой;
Одна свалилась девять осталось потому что курицам пофигу;
Часть что поближе разлетелись, остальным пофигу и они остались;
Все свалили;
1 вопрос - а где сказано, что лошади бежали вместе? Может гончий сменил обдну лошадь на другую, чтобы быстрее донести весть на 20км!
2 вопрос - чем аффтар докажет что у мойши тоже небыло ковчега. Может он построил его в пустыне, да вот только не пришлось воспользоватся.
3 вопрос - а персонала на обслуживание новых машин хватит? А сырья? А енерголинии потянут нагрузку? Каждый, кто сталкивался с разширением производства знает как трудно разкрутить новые линии.
4 вопрос - а откуда автор знает, что кувшинки даже в самом начале не покрывали озеро и при удвоении не увеличивали плотность покрытия? Чтобы поддерживать такой интенсивный рост, они как раз должны были быть равномерно распределены по всей площади.
5 вопрос - где это 'лядь ты щука найдешь тенисную ракету за 105 рублей!? Налоговиков бы вам послать!!!
6 вопрос - а одна кошка может и вообще ничего не поймать. Грызуны накинутся на неё и она позорно убежит.
7 вопрос - Шо!? Аффтар, ты про поторговатся не слышал!? Скупить оптом всю партию и не сбить цену!!??? А иди ты лучше работать шахтёром!
8 вопрос - У аффтара слишком убогое воображение, непозволяющее ему представить семью, в которой мальчики могут быть братьями, а вот сёстры у них могут быть разными, если родители женились и разводились свободно. Побольше латиносериалов смотреть надо. Там может быть так, что одна и та-же дамма одному брату сестра, другому жена, третему дочь, а четвёртому мать. Даже черти в пенсионно-социальном невроны сломают, разгребая казус.
9 вопрос - А чем охотник её застрелил? Может отравленой стрелой из блоугана (плевательная трубка и амазонских индейцев)? Другие птицы могут вообще не обратить внимание. Тем более, если он сделал это ночью, при лунном свете, другие могут даже не проснутся. А даже если и из ружъя, пухово-желторотые птенцы в гнёздах, тоже улетели, да?