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Без кота и жизнь не та

Без кота и жизнь не та

Автор:
24 сентября 2022 04:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: The Comedy Pet Photo Awards 2022.   Кеничи Моринага из Японии   без кота и жизнь не та   
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В Великобритании выбрали победителя конкурса самых смешных фотографий с животными The Comedy Pet Photo Awards 2022.
В конкурсе принимали участие более двух тысяч снимков, сделанных людьми из разных стран мира. В итоге победу одержал Кеничи Моринага из Японии. Он стал автором фото под названием «Boom, Boom!», на которой изображено столкновение двух котов, рыжего и белого.

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Источник:

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Метки: The Comedy Pet Photo Awards 2022.   Кеничи Моринага из Японии   без кота и жизнь не та   
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6  комментариев
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Григорий 4 часа назад
незнаю куда задать вопрос: OLD.FISHKI.NET больше не будут работать? в новом облике сайт только тошноту вызывает.
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31k
Юр21 8 минут назад
Так это же знаменитый велоцараптор!
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8k
Trenzel2003 13 минут назад
Человек.
УРА! Я приручил кошку.
Кошка.
Ха! Наивный. Эй, раб, иди мой лоток почисти.
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