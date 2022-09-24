533
55
В Великобритании выбрали победителя конкурса самых смешных фотографий с животными The Comedy Pet Photo Awards 2022.
В конкурсе принимали участие более двух тысяч снимков, сделанных людьми из разных стран мира. В итоге победу одержал Кеничи Моринага из Японии. Он стал автором фото под названием «Boom, Boom!», на которой изображено столкновение двух котов, рыжего и белого.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- "Какого *** ты собираешься делать?": чиновник обматерил кота в прямом эфире видеоконференции
- 18 мужчин, которые были абсолютно уверены, что не хотят кота
- Кот сделал телевизионное интервью историка незабываемым
- Виноватые коты, которые слегка пошалили и немного раскаиваются в этом (нет)
- Коты и Пасха: 25 усатых, которые были рады куличам и крашеным яйцам
Новости партнёров
УРА! Я приручил кошку.
Кошка.
Ха! Наивный. Эй, раб, иди мой лоток почисти.