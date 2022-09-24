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Умер актер фильма «Четыре танкиста и собака»

Умер актер фильма «Четыре танкиста и собака»

Автор:
24 сентября 2022 01:53
Сообщество : Кино
Метки: #Густлик   #Францишек Печка   #Четыре танкиста и собака.   
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На 96-м году жизни умер польский актер, звезда легендарного польского фильма «Четыре танкиста и собака» Францишек Печка.

Францишек Печка родился 18 января 1928 года в Годове Силезского воеводства. С юных лет он интересовался кино. Актерское образование он получил после Второй мировой войны, окончив Высшее государственное театральное училище в 1954 году. В том же году Печка сыграл свою первую роль немца-патрульного в первой картине Анджея Вайды «Поколение».


Артист снялся в более 100 фильмах и сериалах. Зрителям он запомнился по фильмам «Земля обетованная», «Потоп», «Камо грядеши» и др., однако советскому зрителю он запомнился прежде всего по роли весельчака Густлика из экипажа танка «Рыжий» в сериале «Четыре танкиста и собака», в котором актер снимался с 1966 по 1970 год.


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Спасибо ему за доброту и светлые воспоминания.

Не знаю как вы, а я на выходных пересмотрю фильм "Три Поляка ,Грузин и собака"

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Метки: #Густлик   #Францишек Печка   #Четыре танкиста и собака.   
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19  комментариев
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2k
ДК 7 часов назад
Ну и в этом эпизоде он тоже был великолепен!
Ссылка www.youtube.com
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62k
SWALLOW 22 минуты назад
Фильм был хороший и некоторые до сих пор верят что поляки воевали с фашистами , на таких лживых фильмах и вырастали поколения.На стороне Гитлера Польша выставила 500 тысяч добровольцев ,остальные европейские «борцы с фашизмом» до 2 миллионов человек.
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6k
GROMOZEKA Час назад
В детстве просто запоем смотрел.
Ну а Гуслик был мой любимый герой.
Земля тебе пухом!
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7k
hairov Час назад
Помним
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5k
Copycat 2 часа назад
О ч почти всех их по именам помню) Гуслик, Ольгерт, Янек и Томаш вроде был, а 5го не помню(
в определенный момент Ольгерт погиб и Янек стал командиром

в детстве очень нравился этот сериал)
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8k
goshan_hmc 3 часа назад
Соболезную родным актёра и всем любителям сериала. И в молодые годы мы называли этот сериал "Три поляка, грузин и собака".
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7k
Том Джоуд 3 часа назад
Детство... Весь двор вымирал, когда этот фильм показывали. И "Ставка больше чем жизнь".
Земля пухом Франтишеку.
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14k
Ser 3 часа назад
Грустно! Так случилось, разговаривал с ним в 90-м..
Жизнерадостный, юморной..человек! Хороший актёр.
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2k
Лёха 4 часа назад
"Грузин собака"

Поляк тоже...
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6k
tamin 5 часов назад
Какой сериал. Вот были люди и актеры. Царство тебе небесное. Грустно....
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1k
Dwarf61 5 часов назад
Твоюж мать, пусть земля тебе будет пухом, братец. Ты был всегда хорошим человеком и настоящим патриотом Польши.
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4k
Frank Borman 6 часов назад
Братушка. С каким удовольствием мы смотрели этот многосерийный фильм (сириалов еще и в помине не было) в детстве. В нынешней американской колонии Польше наверное этот фильм считают позором.
Покойся с миром, актер из нашего детства.
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