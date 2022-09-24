Умер актер фильма «Четыре танкиста и собака»

На 96-м году жизни умер польский актер, звезда легендарного польского фильма «Четыре танкиста и собака» Францишек Печка.
Францишек Печка родился 18 января 1928 года в Годове Силезского воеводства. С юных лет он интересовался кино. Актерское образование он получил после Второй мировой войны, окончив Высшее государственное театральное училище в 1954 году. В том же году Печка сыграл свою первую роль немца-патрульного в первой картине Анджея Вайды «Поколение».
Артист снялся в более 100 фильмах и сериалах. Зрителям он запомнился по фильмам «Земля обетованная», «Потоп», «Камо грядеши» и др., однако советскому зрителю он запомнился прежде всего по роли весельчака Густлика из экипажа танка «Рыжий» в сериале «Четыре танкиста и собака», в котором актер снимался с 1966 по 1970 год.
Спасибо ему за доброту и светлые воспоминания.
Не знаю как вы, а я на выходных пересмотрю фильм "Три Поляка ,Грузин и собака"
АНТИФИШКИ
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Ну а Гуслик был мой любимый герой.
Земля тебе пухом!
в определенный момент Ольгерт погиб и Янек стал командиром
в детстве очень нравился этот сериал)
Земля пухом Франтишеку.
Жизнерадостный, юморной..человек! Хороший актёр.
Поляк тоже...
Покойся с миром, актер из нашего детства.
Ещё один засиранец...