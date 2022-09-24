Умер актер фильма «Четыре танкиста и собака»

Францишек Печка родился 18 января 1928 года в Годове Силезского воеводства. С юных лет он интересовался кино. Актерское образование он получил после Второй мировой войны, окончив Высшее государственное театральное училище в 1954 году. В том же году Печка сыграл свою первую роль немца-патрульного в первой картине Анджея Вайды «Поколение».





Артист снялся в более 100 фильмах и сериалах. Зрителям он запомнился по фильмам «Земля обетованная», «Потоп», «Камо грядеши» и др., однако советскому зрителю он запомнился прежде всего по роли весельчака Густлика из экипажа танка «Рыжий» в сериале «Четыре танкиста и собака», в котором актер снимался с 1966 по 1970 год.



