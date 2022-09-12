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Йожика картинки. Выпуск 206

Йожика картинки. Выпуск 206

Автор:
12 сентября 2022 16:10
Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   логика   сарказм   сатира   
2039
21
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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.
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44  комментария
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2k
Antarno 3 часа назад
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Таких петросянов у бабушки за день вагон и маленькая тележка- за...бали просто!
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27k
pokevon 40 минут назад
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Почему не опята? Они и ложные бывают))
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7k
au3 44 минуты назад
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Попугаев продают:
- Этот говорит по английски - 50 тыс., этот по французски - 60 тыс., а этот - 150 тыс.
- А на каком языке говорит?
- Молчит, но те двое называют его босом.
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5k
Умница-красавица 48 минут назад
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И слава б.гу что не едет, а то задолбали уже эти любители «хорошей музыки» на своих тазах
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2k
DVPET Час назад
Комментарий к фото
У четверых на фото явно "спички", а у девушки "спички" нет, такова природа
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
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Давай перейдём эту реку в брод
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10k
Самка Хорька 3 часа назад
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"Идём, покажи папке, кто тебя обидел!.."
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2k
Antarno 3 часа назад
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Та оба милота
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2k
Antarno 3 часа назад
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Старый мэм, но не менее смешной
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2k
Antarno 3 часа назад
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Любовь
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2k
Antarno 3 часа назад
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На посту
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2k
Antarno 3 часа назад
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Кися
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2k
Antarno 3 часа назад
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Даже мотыль задумался
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285
Jlav 4 часа назад
Годно.
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23k
Андрей 4 часа назад
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Фигосики! У альбиносов вроде глаза красные должны быть!
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3k
дед Сергей 4 часа назад
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у альбиносов красные глаза
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210
Александр дед Сергей 3 часа назад
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Это у крыс альбиносов красные, у котов голубые глаза ( минус слух или нюх)
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3k
дед Сергей 4 часа назад
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ванна есть, а толчка нет !!!!????
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281
Makfatym 4 часа назад
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Бомбометание милотой!
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9k
Izrin Maria 4 часа назад
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В этой машине и ночевать будет.
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22k
Егор 4 часа назад
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Это пока аккумулятор не сядет...
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33k
Седой 5 часов назад
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На автобанах запрещено на великах, может в связи с сегодняшними реалиями разрешат...
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