Десять странных соревнований, которые... на самом деле существуют

В 2021 году чемпионат по скоростному захоронению прошёл в Новосибирске. Есть вероятность того, что таким образом решили словить дешёвый хейт, но отбоя от участников не было. Считается, что это был первый Всероссийский чемпионат по скоростному копанию могил. Сами организаторы заявляют, что данное соревнование призвано повысить престижность профессии.