FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Что? Где? Когда? 126 постов • 138 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Что? Где? Когда? 
Десять странных соревнований, которые... на самом деле существуют

Десять странных соревнований, которые... на самом деле существуют

Автор:
11 сентября 2022 17:32
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Спорт   интересное   соревнования   состязания   странное   чемпионаты   
2201
9
3
Странные соревнования и чемпионаты устраивает человечество. Суть одна — найти лучшего в любом деле... И пусть это будет пукание, крик или скоростные похороны... Лучший должен быть найден!

В каком странном соревновании участвовали вы?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Что? Где? Когда?"
Метки: Спорт   интересное   соревнования   состязания   странное   чемпионаты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
homerchik Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шурман 9 минут назад
Блин в вторник идти , но там еще и эндоскопия +

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
americos 23 минуты назад
В студенческие годы в стройотряде соревновались кто выпьет больше напёрстков водки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1045270



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жизнь Джонни Эка – получеловека
Жизнь Джонни Эка – получеловека
Елизавета II умерла на 97-м году жизни
Елизавета II умерла на 97-м году жизни
Набирающие популярность в сообществах
"Иди воевать. Время вышло". Что зашифровала королева в поздравительной телеграмме Путину в 2020 году?
"Иди воевать. Время вышло". Что зашифровала королева в поздравительной телеграмме...
Автовсячина
Автовсячина
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А продолжение будет ?

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#история#забавно#Россия#сарказм#Разное#фильм#судьба
#Юмор#факты#картинки#прикол#страна#в мире#сатира#Спорт#актеры#роль
#интересно#фотографии#СССР#подборка#познавательно#комментарии#удивительно#Жизнь#Интересные
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете «Пельмень» впервые потерпел поражение в соревновании по пощёчинам «Пельмень» впервые потерпел поражение в соревновании по пощёчинам Поклонники захотели увековечить погибшего Коби Брайанта Поклонники захотели увековечить погибшего Коби Брайанта Молодой боец нокаутировал ветерана UFC ударом «раскат грома» Молодой боец нокаутировал ветерана UFC ударом «раскат грома» 83-летняя пенсионерка из Перми победила на чемпионате мира по плаванию 83-летняя пенсионерка из Перми победила на чемпионате мира по плаванию Хабиб Нурмагомедов стал одним из лучших бойцов MMA в истории Хабиб Нурмагомедов стал одним из лучших бойцов MMA в истории

На что жалуетесь?

Вернуться