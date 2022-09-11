Десять странных соревнований, которые... на самом деле существуют

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Странные соревнования и чемпионаты устраивает человечество. Суть одна — найти лучшего в любом деле... И пусть это будет пукание, крик или скоростные похороны... Лучший должен быть найден!
Чемпионаты по игре "Камень, ножницы, бумага"
Это не единственный случай проведения настоящего соревнования по игре "камень, ножницы, бумага". Чаще всего подобные соревнования проходят между студентами крупных учебных заведений России. Есть и международные соревнования. Ниже представлено видео финала чемпионата мира, 2017 года.
Чемпионат по колоноскопии
В Ярославле почти каждый год проходит такой вот странный чемпионат. Есть судейский состав, отборочные туры и прочие обязательные элементы любого чемпионата. Всегда есть небольшая вероятность того, что это какой-то тонкий троллинг, но нет...
Соревнования Maßkrugstemmen
Австро-Баварское увлечение по удержанию кружки на вытянутой руке получило странное развитие. Существует несколько видов Maßkrugstemmen: от времени удержания до числа пивных кружек. Рекорды частенько обновляются. А забава Maßkrugstemmen обычно устраивается перед алкофестивалями.
Соревнования по самому громкому крику
Подобные соревнования устраиваются в Японии. На одном из таких соревнований был установлен рекорд — участник смог крикнуть так, что уровень шума составил 111,4 децибела. Это громче звука работающей бензопилы.
Чемпионат по пуканию
22 сентября 2019 года в городе Сурат прошёл открытый чемпионат по выпусканию газа. Гости мероприятия соревновались в необычных дисциплинах: "самый громкий пук", "самый долгоиграющий пердёж", а также "самый музыкальный участник" (что бы это ни значило).
Чемпионат по рытью могил
В 2021 году чемпионат по скоростному захоронению прошёл в Новосибирске. Есть вероятность того, что таким образом решили словить дешёвый хейт, но отбоя от участников не было. Считается, что это был первый Всероссийский чемпионат по скоростному копанию могил. Сами организаторы заявляют, что данное соревнование призвано повысить престижность профессии.
Чемпионат по спортивному пельменингу
Организаторами данного соревнования выступили администрация Бийска, а также Туристский центр Алтайского края. В соревновании приняли участие профессиональные лепщицы пельменей со всего Алтая.
В Финляндии прошёл чемпионат мира по пинанию стены
В финском городе Керава состоялся первый чемпионат мира по... пинанию стены.
Соревнования проходили в небольшом городке рядом со столицей Финляндии.
Организатором чемпионата стала тренер по боевым искусствам Эдла Ниеми. Она пригласила к участию в мероприятии не только профессиональным бойцов, но и всех желающих.
Соревнования проходили в небольшом городке рядом со столицей Финляндии.
Организатором чемпионата стала тренер по боевым искусствам Эдла Ниеми. Она пригласила к участию в мероприятии не только профессиональным бойцов, но и всех желающих.
Болотный футбол
В Финляндии уже не первый год проходит чемпионат мира по болотному футболу. Правила такие же как и в обычном футболе, но только поле обильно поливают водой. Кстати, размер поля в несколько раз меньше традиционных футбольных полей.
Чемпионат мира по классическому тетрису
С 2010 года проходит чемпионат мира по классическому тетрису. Первые два года соревнования проводились в Лос-Анджелесе, а с 2012 года они ежегодно устраиваются в Портленде, штат Орегон.
В каком странном соревновании участвовали вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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