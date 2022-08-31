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Головоломка для тех, кто любит собирать пазлы

Головоломка для тех, кто любит собирать пазлы

Автор:
31 августа 2022 13:20
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   интересное   пазлы   подставь элемент   тест   тесты на внимательность   
718
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Тест составлен таким образом, что каждый трезвый человек мог пройти его в течение 3 минут. Если не укладываетесь в отведённый промежуток времени, то вам требуется помощь офтальмолога или даже...
Найдите правильный элемент
Найдите правильный элемент
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Найдите правильный элемент
Найдите правильный элемент
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4
Найдите правильный элемент
Найдите правильный элемент
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3
3
4
4
Найдите правильный элемент
Найдите правильный элемент
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2
2
3
3
4
4
Найдите правильный элемент
Найдите правильный элемент
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3
4
4
Найдите правильный элемент
Найдите правильный элемент
1
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2
3
3
4
4
Найдите правильный элемент
Найдите правильный элемент
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3
4
4
Найдите правильный элемент
Найдите правильный элемент
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Найдите правильный элемент
Найдите правильный элемент
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Найдите правильный элемент
Найдите правильный элемент
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Источник:

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Метки: Тесты   интересное   пазлы   подставь элемент   тест   тесты на внимательность   
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voipstersk8 Полчаса назад
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Yury 2 минуты назад
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