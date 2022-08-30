Умер Михаил Горбачев

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сообщили в ЦКБ.

В июне пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков заявил, что Михаил Горбачев страдает от заболевания почек и проходит курс лечения, в том числе гемодиализ. Также он связал ухудшение здоровья 91-летнего бывшего президента СССР с возрастом.

Горбачев возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м.