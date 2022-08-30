Умер Михаил Горбачев

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. Об этом заявили в ЦКБ, передает РИА Новости.
«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сообщили в ЦКБ.
В июне пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков заявил, что Михаил Горбачев страдает от заболевания почек и проходит курс лечения, в том числе гемодиализ. Также он связал ухудшение здоровья 91-летнего бывшего президента СССР с возрастом.
Горбачев возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м.
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АНТИФИШКИ
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Иные хохотали просто бешено,
И только я, один лишь я рыдал,
Я так мечтал узреть его повешенным.
((с)пёрто, Хилэр Беллок)
Шушкевич, Кравчук, Бурбулис и вот теперь Горбачев. Трое подписывали Беловежские соглашения, которые стали безусловным фундаментом происходящего сегодня на Украине.
А четвёртый привёл страну к этой беловежской роковой черте.
Это какое-то, едва ли ни мистическое совпадение.
С гос.почестями?
А к могиле охрану приставят? У могилы Ельцина есть охрана?
Реально,вот эти две рожи видеть не могу, двух могильщиков русского народа.
Хотелось бы только матом об этих персонажах,но нельзя здесь.
Сжечь бы поганца и без отпевания, а прах развеять над морем.Тфу.