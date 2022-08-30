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Умер Михаил Горбачев

Умер Михаил Горбачев

Автор:
30 августа 2022 23:40
Метки: горбачев   политик   факты   
733
1

Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. Об этом заявили в ЦКБ, передает РИА Новости.

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сообщили в ЦКБ.


В июне пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков заявил, что Михаил Горбачев страдает от заболевания почек и проходит курс лечения, в том числе гемодиализ. Также он связал ухудшение здоровья 91-летнего бывшего президента СССР с возрастом.

Горбачев возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м.

Источник:

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Метки: горбачев   политик   факты   
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52  комментария
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713
Ямщик 2 часа назад
Наконец-то сайт реально поднял настроение!
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2k
11945 4 минуты назад
Умер Михаил Горбачев
Умер Михаил Горбачев
Умер Михаил Горбачев
Умер Михаил Горбачев
Умер Михаил Горбачев
Умер Михаил Горбачев
Умер Михаил Горбачев
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11k
добрыйдух 8 минут назад
долго его никто не хотел забирать.... А хорошие люди уходят рано...
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1k
Moon24 11 минут назад
Сдохла эта мразь , хорошая новость )))))
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7k
Александр 12 минут назад
Земля ему битым стеклом.
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36k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 12 минут назад
если получится навещю могилку,с веночком терновым, "от миллионов погибших от перестройки и развала СССР" ...
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7k
Погулять вышел 16 минут назад
Был один парень из местных, что пару лет назад клятвенно пообещал здесь в камментах к одному посту насрать (да-да, именно так НАСРАТЬ), на могилу Горбачева где бы она ни находилась. До московского Новодевичьего кладбища ехать тебе, парень, далеко не придется.
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1k
lafonten 18 минут назад
Скальп бы его на память...
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2k
11945 Полчаса назад
Надеюсь, что его похоронят в Германии. Нет ему места в России
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306
Z Z 37 минут назад
Писец аду. .. Развалит.
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6k
Андрей Крылов 38 минут назад
Ни дна ни покрышки гадине! Замля бетоном со стекловатой! И нечего его хоронит в России! Пучсть прикопают там где и за что он гадил. В самой мерзкой ыыгребной ямя ему место! И лучше не на нашей земле. а там, где он сдох. Германииили Автсрии? Вот там, в выгребной яме, пусть его и закапывают.
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28k
Ashabad 42 минуты назад
Его в могилу провожал насмешек шквал,
Иные хохотали просто бешено,
И только я, один лишь я рыдал,
Я так мечтал узреть его повешенным.

((с)пёрто, Хилэр Беллок)
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28k
Ashabad 44 минуты назад
Опередил-таки, Пугачиху...
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−178
Сигизмунд Лазаревич 49 минут назад
земля стекловатой этой паскуде.
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219
вася 49 минут назад
Накосячил и свалил , запомнился как - мразь продажная .
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11k
harlamov 51 минуту назад
С начала СВО Михаил Горбачев это уже четвёртый умерший политик, напрямую причастный к развалу СССР.

Шушкевич, Кравчук, Бурбулис и вот теперь Горбачев. Трое подписывали Беловежские соглашения, которые стали безусловным фундаментом происходящего сегодня на Украине.
А четвёртый привёл страну к этой беловежской роковой черте.

Это какое-то, едва ли ни мистическое совпадение.
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9k
Пётр 51 минуту назад
Когда умирает человек хорошего ничего нет, но и сказать о человеке хорошего, тоже ничего нет...
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1k
Sergius SPb 51 минуту назад
Похоронят на Новодевичьем....
С гос.почестями?
А к могиле охрану приставят? У могилы Ельцина есть охрана?
Реально,вот эти две рожи видеть не могу, двух могильщиков русского народа.
Хотелось бы только матом об этих персонажах,но нельзя здесь.
Сжечь бы поганца и без отпевания, а прах развеять над морем.Тфу.
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9k
Привыкли руки к топорам. 51 минуту назад
Падло долго пожил.Земля тебе стекловатой.
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751
Arti 54 минуты назад
Уоренну Баффету сегодня тоже 92 исполнилось
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13k
Kucher Час назад
Не умер, а сдох!
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