Кто первый придумал пачки с крышечками





Компания Marlboro первой ввела так называемые «флип-топы» — сигаретные пачки с откидывающимся верхом. Дело в том, что многие покупатели навострились вытаскивать сигареты из пачки, не вынимая ее из кармана, таким образом марки сигарет не видно.



Такое неслыханное безобразие решили исправить именно введением такой пачки: теперь без особой сноровки сигарету из такой пачки не вынешь. Таким образом, Marlboro заставили своих потребителей вынимать пачку, демонстрируя название бренда и упаковку, что положительно сказалось на продажах.

Конструкция новой пачки стала настоящей упаковочной сенсацией — именно эта марка сигарет первой начала выпускаться в ставшей впоследствии стандартом упаковке «flip-top» — коробке из плотного картона с откидывающейся крышкой.

Такая пачка не мялась и, находясь в узком кармане рубашки или облегающих джинсов, впивалась в тело курильщика, постоянно напоминая ему какую марку сигарет он выбрал. Кроме того, чтобы вынуть сигарету из такой пачки, нужно было всякий раз вытаскивать ее из кармана, демонстрируя окружающим свои марочные предпочтения.