Может кто-то помнит еще, как сигаретные пачки раньше были без специальной крышечки. Даже импортные. Нужно было надорвать пачку и вытащить сигарету. Обычно ударив пачкой по руке.
Прочитал вот такую версию кто первый придумал пачки с крышечками и зачем вообще возникла такая идея...
Компания Marlboro первой ввела так называемые «флип-топы» — сигаретные пачки с откидывающимся верхом. Дело в том, что многие покупатели навострились вытаскивать сигареты из пачки, не вынимая ее из кармана, таким образом марки сигарет не видно.
Такое неслыханное безобразие решили исправить именно введением такой пачки: теперь без особой сноровки сигарету из такой пачки не вынешь. Таким образом, Marlboro заставили своих потребителей вынимать пачку, демонстрируя название бренда и упаковку, что положительно сказалось на продажах.
Конструкция новой пачки стала настоящей упаковочной сенсацией — именно эта марка сигарет первой начала выпускаться в ставшей впоследствии стандартом упаковке «flip-top» — коробке из плотного картона с откидывающейся крышкой.
Такая пачка не мялась и, находясь в узком кармане рубашки или облегающих джинсов, впивалась в тело курильщика, постоянно напоминая ему какую марку сигарет он выбрал. Кроме того, чтобы вынуть сигарету из такой пачки, нужно было всякий раз вытаскивать ее из кармана, демонстрируя окружающим свои марочные предпочтения.
У вас есть другая версия?
П.С. кстати, вот этот актер рекламирующий сигареты Мальборо умер от рака лёгких, проведя конец своей жизни агитируя и продвигать законы, регулирующие табачные корпорации.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 99% курильщиков узнают себя в героях этого поста
- Куриное озеро: цыплята и куры в балетных пачках
- Когда его жене диагностировали рак груди, он надел балетную пачку
- Необычная подборка, которая точно удивит курильщиков
- Балерины в пачках из оригами в необычном фотопроекте под названием "Плие"
вот пачка которая не мнётся и не рекламирует производителя сигарет
Такие только у камина курить, в кресле-качалке.
<<Такое неслыханное безобразие решили исправить именно введением такой пачки: теперь без особой сноровки сигарету из такой пачки не вынешь. Таким образом, Marlboro заставили своих потребителей вынимать пачку, демонстрируя название бренда и упаковку, что положительно сказалось на продажах.>>
Кто б сомневался что пиндосы сделали что-то не ради удобства, а ради рекламы и нагребания бабла. Видимо это у них такая национальная особенность - все ради прибыли и обогащения.
Так ведь и выпивать как-то само бросилось, хотя я и не алкаш и никогда им не был. Никогда не кодировался и не занимался подобными штуками, просто так само вышло. Подозреваю что тут что-то не так но, как говорилось в Красной Жаре - "какие ваши доказательства!? Их нет! Вот я и скучаю по тем временам, когда по выходным брал трёхлитровую банку Жигулёвского, копчёную скумбрию, а в кармане приятно давила пачка Честерфильда (того ещё, настоящего).
Лет через шесть думаю бросить курить. Когда уйду с работы. Хотя, х. з. может и жизненный путь закончится, не печально.
Пока средства позволяют выкурить сигарету - буду курить.
Вот о каких папиросах тогда шёл разговор!
Помню из детства - болгарские. Стюардесса, Ту-154, Родопи. Если пачка неполная в кармане, мать на раз-два вычисляла по шороху в штанах. И головомойка. До сих пор, даже с картонных, целлофан полностью снимаю. И акцизку обрываю. Привычка. Устойчивей чем курение.
Столичные и Космос в картоне были - но дорогие - 60 копеек.
Детище московской "Явы" и "Филипс Моррис" - «Союз Аполлон», выпущенные в СССР по случаю совместного советско-американского полёта космических кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975 году.
Кстати, все это Мальборо, Кенты, ПэллМэллы появились накануне московской Олимпиады и стоили по 1 руб. И были вовсе не молдавскими, а финскими.
А "Союз Аполлон" в 1975-76 году стоил 60 коп., чуть позже - 80 коп.
Хотя и курил Camel и Marlboro в большом количестве.
PS не курю уже 18лет.