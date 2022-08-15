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Кто первый придумал пачки с крышечками

Кто первый придумал пачки с крышечками

Автор:
15 августа 2022 16:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: кто первый придумал   пачки   с крышечками   
1113
4

Может кто-то помнит еще, как сигаретные пачки раньше были без специальной крышечки. Даже импортные. Нужно было надорвать пачку и вытащить сигарету. Обычно ударив пачкой по руке.

Прочитал вот такую версию кто первый придумал пачки с крышечками и зачем вообще возникла такая идея...


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Компания Marlboro первой ввела так называемые «флип-топы» — сигаретные пачки с откидывающимся верхом. Дело в том, что многие покупатели навострились вытаскивать сигареты из пачки, не вынимая ее из кармана, таким образом марки сигарет не видно.

Такое неслыханное безобразие решили исправить именно введением такой пачки: теперь без особой сноровки сигарету из такой пачки не вынешь. Таким образом, Marlboro заставили своих потребителей вынимать пачку, демонстрируя название бренда и упаковку, что положительно сказалось на продажах.


Конструкция новой пачки стала настоящей упаковочной сенсацией — именно эта марка сигарет первой начала выпускаться в ставшей впоследствии стандартом упаковке «flip-top» — коробке из плотного картона с откидывающейся крышкой.


Такая пачка не мялась и, находясь в узком кармане рубашки или облегающих джинсов, впивалась в тело курильщика, постоянно напоминая ему какую марку сигарет он выбрал. Кроме того, чтобы вынуть сигарету из такой пачки, нужно было всякий раз вытаскивать ее из кармана, демонстрируя окружающим свои марочные предпочтения.

У вас есть другая версия?

П.С. кстати, вот этот актер рекламирующий сигареты Мальборо умер от рака лёгких, проведя конец своей жизни агитируя и продвигать законы, регулирующие табачные корпорации.  


Источник:

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Метки: кто первый придумал   пачки   с крышечками   
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52  комментария
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10k
Клёст 16 часов назад
Вполне вероятно что упаковка «flip-top» просто выполняла функцию одноразового портсигара, и была более удобной в обращении чем коробки, на которых марка демонстрировалась бы лучше и солиднее. Ну и вообще, модерн))
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8k
Александр 5 часов назад
https://meshok.net/item/259899732_Папиросы_Махорочныя_Левковича_Махорочные_Саратов_до_1917_г_упаковкаhttps://meshok.net/item/259899732_Папиросы_Махорочныя_Левковича_Махорочные_Саратов_до_1917_г_упаковка
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1k
MPEG-8 12 часов назад
Немецкие f6 были неплохими сигаретами, вспоминаю с теплотой.
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283
Леонид 12 часов назад

вот пачка которая не мнётся и не рекламирует производителя сигарет
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1k
Rool 12 часов назад
"f6" кстати любил в юности! в последнее время встречал только в Германии...
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82k
parallax 13 часов назад
Банально, чтобы сигареты в кармане не ломались. В мягкой пачке такое случалось нередко.
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4k
Александр 14 часов назад
Я ещё такие помню, в пластмассовой пачке...
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216
AmaN Александр 12 часов назад
Вот крутая упаковка была - на 50 сигарет.
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881
Сергей 14 часов назад
Не курю уже год.Спасибо ковиду.Уже не тянет,даже когда употребил алкоголь.Стаж 25 лет.Поначалу на работе был как пёс цепной.Подчинённым нормально так доставалось.Многих людей обидел.Что раньше в себе держал,всё в глаза высказал.Пил курс успокоительных.Сейчас сниться,конечно,что закурил.Но сам себя во сне и ругаю,вот нахера!Вобщем,плюсов больше.Бросайте курить,друзья!!!!!
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46k
Элек Мек 14 часов назад
Долгоиграющие.
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6k
Shtoppi 15 часов назад
<<Дело в том, что многие покупатели навострились вытаскивать сигареты из пачки, не вынимая ее из кармана, таким образом марки сигарет не видно.>>

<<Такое неслыханное безобразие решили исправить именно введением такой пачки: теперь без особой сноровки сигарету из такой пачки не вынешь. Таким образом, Marlboro заставили своих потребителей вынимать пачку, демонстрируя название бренда и упаковку, что положительно сказалось на продажах.>>

Кто б сомневался что пиндосы сделали что-то не ради удобства, а ради рекламы и нагребания бабла. Видимо это у них такая национальная особенность - все ради прибыли и обогащения.
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977
Макс Дорошенко 15 часов назад
Эх ... уже лет пять не курю. Понятно что, уже нет ломок и тяги покурить. Но, тысяча чертей! Я бы был очень благодарен тому человеку (учёному, корпорациям) кто смог бы сделать курение не опасным для здоровья! Мне не хочется курить уже очень давно и я благодарю Бога что дал мне силушку бросить это дело (стаж 25 лет). Только вот действительно, что-то про стиль, именно стиль жизни мне не хватает. Что-то было в этом настоящее, где-то даже суровое, мужское. Какой-нибудь суровый мужской разговор, переговоры, да просто банальный перекур, всё это без сигареты не воспринимается.
Так ведь и выпивать как-то само бросилось, хотя я и не алкаш и никогда им не был. Никогда не кодировался и не занимался подобными штуками, просто так само вышло. Подозреваю что тут что-то не так но, как говорилось в Красной Жаре - "какие ваши доказательства!? Их нет! Вот я и скучаю по тем временам, когда по выходным брал трёхлитровую банку Жигулёвского, копчёную скумбрию, а в кармане приятно давила пачка Честерфильда (того ещё, настоящего).
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10k
Ivan 15 часов назад
Какие предпочитаете?

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216
AmaN Ivan 12 часов назад
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6k
Roninsamuray 15 часов назад
C удовольствием покурил бы эти....
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7k
Том Джоуд 16 часов назад
Да, бумажные сейчас редко встречаются.
Помню из детства - болгарские. Стюардесса, Ту-154, Родопи. Если пачка неполная в кармане, мать на раз-два вычисляла по шороху в штанах. И головомойка. До сих пор, даже с картонных, целлофан полностью снимаю. И акцизку обрываю. Привычка
. Устойчивей чем курение.
Столичные и Космос в картоне были - но дорогие - 60 копеек.
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27k
Vazari 16 часов назад
Не знаю, почему, но прочитав "мягкая пачка", словил вот такой флешбэк.
Хотя и курил Camel и Marlboro в большом количестве.
PS не курю уже 18лет.
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895
Просто прохожий 16 часов назад
"...Нужно было надорвать пачку и вытащить сигарету..."- ну дол_бо_ебы отрывали, а умные просто снимали наклейку и фильтры всегда защищены от мусора в кармане. Ну пачки это все "продажные" дела, пачка лучше-цена выше. А вот Почему до сих пор не один дебил на заводе не перевернул сигареты в пачке, фильтром вниз. Сейчас это ой как актуально, при таком количестве заразы. Это 40-50 лет назад можно было угостить друга, незнакомца в электричке и что бы он сам лез в пачку и касался фильтров, даже если он только что вытирал жопу. Да и просто те кто связан с грязными работами, сантехник, механик; у одного руки в говне у другого в мазуте, берут за фильтр и тащат себе в рот? Так что у кого то есть шанс быть первым.
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22k
Serg2001 16 часов назад
А, по-моему, как раз из такой пачки как раз гораздо удобнее доставать сиги не вынимая из кармана... Главное преимущество, что жесткая пачка защищает сигареты. В мягкой пачке последние сигареты начинали мяться. Думаю, в этом и был смысл.
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7k
Борис Карабанов 16 часов назад
Не знаю, кто первый, не знаю зачем, но точно помню, что "Столичные" лет пятьдесят тому назад выпускались как в мягкой пачке, так и с крышечкой. Реклама?
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955
Змей Горыныч 16 часов назад
В самом начале 70-х болгарские"БТ" и наши "Столичные" были с крышками. Батя такие курил, Другие на помню
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1k
alex 16 часов назад
f6 прикольные цыгарки. гдр
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426
Денис Веселов 16 часов назад
F6)))))))) в комиссионке пару раз покупал. А мягкие пачки, мне больше нравились.
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