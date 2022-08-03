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15 умельцев, которые разрушают стереотип, что вышивание - для бабушек

15 умельцев, которые разрушают стереотип, что вышивание - для бабушек

Автор:
03 августа 2022 23:07
Сообщество : Искусство
Метки: Разрушают   бабушки   вышивка   рукоделие   стереотип   умельцы   шедевры   
551
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Многие люди связывают слово "вышивка" с героинями романов девятнадцатого века, которые проводили свои долгие зимние вечера за рукоделием. Но вышивание - это не просто хобби. Художники даже участвуют в конкурсах, и некоторые их творения могут конкурировать с шедеврами живописи. В этом посте вы увидите чудесные работы, созданные с помощью иглы и ниток. Взгляните!
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Источник:

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Метки: Разрушают   бабушки   вышивка   рукоделие   стереотип   умельцы   шедевры   
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2  комментария
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4k
Нечаинка 9 часов назад
В смысле, вышивание для бабушек? Первый раз слышу о данном стереотипе.
Про вязание слышала, да. А вот вышивкой всегда девушки занимались. Как-то сложновато бабушкам с их зрением и координацией тонкие нитки в иголку вдевать и маленькие стежки делать.
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51k
smakido 8 часов назад
Представленные работы просто замечательные: позитивные, солнечные и добрые !
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