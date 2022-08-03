15 умельцев, которые разрушают стереотип, что вышивание - для бабушек

Многие люди связывают слово "вышивка" с героинями романов девятнадцатого века, которые проводили свои долгие зимние вечера за рукоделием. Но вышивание - это не просто хобби. Художники даже участвуют в конкурсах, и некоторые их творения могут конкурировать с шедеврами живописи. В этом посте вы увидите чудесные работы, созданные с помощью иглы и ниток. Взгляните!

0

Я вышила портрет моих прабабушки и прадедушки 0 Источник:

×

×

На эту собаку у меня ушло 4 месяца кропотливой работы 0 Источник:

Инопланетный пейзаж 0 Источник:

Я долго не вышивала, но увидела этот замок, и не смогла остановиться 0 Источник:

Надеюсь это маковое поле вам тоже поднимет настроение, как мне, когда я вышивала 0 Источник:

Я вышила бабочки для официантов "Котокафе" 0 Источник:

Пёс получился гиперреалистичный 0 Источник:

Навеяно отдыхом на море 0 Источник:

Я выиграла первый приз за свою картину крестиком на ярмарке в эти выходные 0 Источник:

Трава получилось объемной, даже хочется потрогать 0 Источник:

Это моя первая большая работа 0 Источник:

Можно черпать вдохновение из того, что нас окружает 0 Источник:

Облака даже отбрасывают тень 0 Источник:

Подарок жениху на свадьбу 0 Источник:

Девушка с тюльпанами 0 Источник:

Подарок подруге, портрет её любимого попугая 0 Источник: