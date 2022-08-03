15 умельцев, которые разрушают стереотип, что вышивание - для бабушек

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Многие люди связывают слово "вышивка" с героинями романов девятнадцатого века, которые проводили свои долгие зимние вечера за рукоделием. Но вышивание - это не просто хобби. Художники даже участвуют в конкурсах, и некоторые их творения могут конкурировать с шедеврами живописи. В этом посте вы увидите чудесные работы, созданные с помощью иглы и ниток. Взгляните!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Про вязание слышала, да. А вот вышивкой всегда девушки занимались. Как-то сложновато бабушкам с их зрением и координацией тонкие нитки в иголку вдевать и маленькие стежки делать.