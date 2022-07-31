В Подмосковье тату-мастер обратилась в полицию из-за того, что у её клиента была странная наколка

Её заявление приняли в работу и с «креативным» парнем пообщался участковый.
В тату-салон в Раменском обратился парень, который хотел забить старую наколку. Когда мастер поинтересовалась, что же это за тату, он нехотя признался, что ему нужно скрыть свастику.
Мастер его записала на сеанс, и тут же позвонила в полицию - сообщила о ситуации, и сказала, когда к ней придёт на сеанс этот клиент. Когда мужик пришёл исправлять тату - его уже ждал участковый.
О каких-то серьёзных мерах к нему не сообщается, но вот мнения пользователей разделились: одни посчитали девушку ответственной, а другие обвинили в доносе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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У славян было куча символов, но тянет их именно сделать свастику.
Если сам озознал, что куйню наколол по дурости/молодости, то можно и помочь.
Если сводит для того чтобы не привлекать внимания, а у самого нациские взгляды, то надо сразу таких присекать.
Так то за годы незалежности многие нацисты(фашисты и пр.говно), уезжало на Украину. При чём там были и россияне, и белорусы, и американцы. Много кто отметился по схожести взглядов.
Кто его знает, что это за фрукт, может реальный нацист и замышляет(лял) нехорошее, а может по тупости сделал. Полиция разберётся и все проверит.