В Подмосковье тату-мастер обратилась в полицию из-за того, что у её клиента была странная наколка

В тату-салон в Раменском обратился парень, который хотел забить старую наколку. Когда мастер поинтересовалась, что же это за тату, он нехотя признался, что ему нужно скрыть свастику.

Мастер его записала на сеанс, и тут же позвонила в полицию - сообщила о ситуации, и сказала, когда к ней придёт на сеанс этот клиент. Когда мужик пришёл исправлять тату - его уже ждал участковый.

О каких-то серьёзных мерах к нему не сообщается, но вот мнения пользователей разделились: одни посчитали девушку ответственной, а другие обвинили в доносе.