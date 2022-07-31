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В Подмосковье тату-мастер обратилась в полицию из-за того, что у её клиента была странная наколка

В Подмосковье тату-мастер обратилась в полицию из-за того, что у её клиента была странная наколка

Автор:
31 июля 2022 17:01
Сообщество : Жить в России
Метки: донос   заявление   клиент   мастер   наколка   раменское   тату   участковый   
3049
4

Её заявление приняли в работу и с «креативным» парнем пообщался участковый.

В тату-салон в Раменском обратился парень, который хотел забить старую наколку. Когда мастер поинтересовалась, что же это за тату, он нехотя признался, что ему нужно скрыть свастику.

Мастер его записала на сеанс, и тут же позвонила в полицию - сообщила о ситуации, и сказала, когда к ней придёт на сеанс этот клиент. Когда мужик пришёл исправлять тату - его уже ждал участковый.

О каких-то серьёзных мерах к нему не сообщается, но вот мнения пользователей разделились: одни посчитали девушку ответственной, а другие обвинили в доносе.

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Источник:

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Метки: донос   заявление   клиент   мастер   наколка   раменское   тату   участковый   
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22  комментария
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14k
Александр Час назад
Лепильщики горбатых к стене любят рассказывать, что свастика древний славянский символ.
У славян было куча символов, но тянет их именно сделать свастику.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 12 минут назад
Правильно сделала..нам тут в России укрофашистов еще не хватало.
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70k
Максим 22 минуты назад
Все правильно сделала, а если это АЗовец из 404 скрывается.
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9
Pacific 38 минут назад
Тут надо понять причину:
Если сам озознал, что куйню наколол по дурости/молодости, то можно и помочь.
Если сводит для того чтобы не привлекать внимания, а у самого нациские взгляды, то надо сразу таких присекать.
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9
Pacific 36 минут назад
...может в органах помогут разобраться)
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4k
EvgeniySAN 38 минут назад
Это уже реалии этого года, затереть свастику - выглядит как замести следы своей деятельности.
Так то за годы незалежности многие нацисты(фашисты и пр.говно), уезжало на Украину. При чём там были и россияне, и белорусы, и американцы. Много кто отметился по схожести взглядов.
Кто его знает, что это за фрукт, может реальный нацист и замышляет(лял) нехорошее, а может по тупости сделал. Полиция разберётся и все проверит.
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−3
Вениамин 47 минут назад
"Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить кто написал четыре миллиона доносов?"
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 51 минуту назад
автор поста лайкодрочер, эта байка вымысел!
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5k
hhwost 54 минуты назад
плять, где фото наколки то?
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4k
karamba 55 минут назад
Правильно сделала. Думаю в свете теперешних событих таких личностей надо на кол раскаленный садить.
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Комментарий удален. Причина: флуд
5k
744
Alex Час назад
Если свастика была, то правильно сделала, что сдала урода
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95
ChePaev Час назад
Б-бдительность. Молодец мастер, вовремя подал нужный сигнал, сообщил куда следует. Сейчас этой мрази нацистской много будет гаситься у нас в России, кося под беженцев из украины, потому что только там до недавнего времени можно быдо спокойно ходить по улицам, лежать на пляже и гордо отсвечивать своими партаками со свастикой, теперь все эти крысы щеманулись гаситься кто куда, потому что если такого поймают на территории линии соприкосновения, то есть вероятность что шоркнут даже не спросив как зовут.
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4k
Александр Час назад
Правильно сделала. Сейчас после начала СВО этих йобнутых повылазило мама не горюй, что наших, что приезжих.
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614
дункан 2 часа назад
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