Фантазия на радость прохожих: креативные почтовые ящики со всего мира

Игры на ТВ, под которые мы зависали с детства

"Если бы не я, то у меня все получилось". Самый ироничный пост на Фишках

Почта России: мы превращаем ваши посылки в макулатуру*

Пост о Почте России, который запоздал на три месяца

Да чтобы я еще раз... Очередные неприятные сюрпризы от "Почты России"

Такие разные почтовые ящики со всего мира