Фантазия на радость прохожих: креативные почтовые ящики со всего мира

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Проходя мимо частных домов, все замечали, что их владельцы устанавливают перед участками почтовые ящики. Зачастую они блеклые и не привлекающие внимание.
Но только до тех пор, пока не разгуляется безграничная человеческая фантазия на радость прохожих и работников почтовой службы.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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