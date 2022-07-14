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Фантазия на радость прохожих: креативные почтовые ящики со всего мира

Фантазия на радость прохожих: креативные почтовые ящики со всего мира

Автор:
14 июля 2022 22:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   красивые почтовые ящики   креативные вещи   почта   почтовые ящики   со всего мира   
748
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Проходя мимо частных домов, все замечали, что их владельцы устанавливают перед участками почтовые ящики. Зачастую они блеклые и не привлекающие внимание.

Но только до тех пор, пока не разгуляется безграничная человеческая фантазия на радость прохожих и работников почтовой службы.

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Источник:

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Метки: Юмор   красивые почтовые ящики   креативные вещи   почта   почтовые ящики   со всего мира   
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1  комментарий
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Ego sum qui sum 39 минут назад
в эпоху смартфонов скорее украшение, чем что-то нужное
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Антибиотик
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