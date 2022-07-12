23 доказательства того, что каждый сходит с ума по своему

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Что только не увидишь в этой жизни, чем только люди не занимаются, как только не чудят и какие безобразия не придумывают. Но зато как весело!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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что бы есть придется всё равно разбирать на части и есть по отдельности, а ведь бутерброды для того и делают что бы ты когда кусал тебе в рот равномерно попадал хлеб и например сыр с колбасой - в противном случае люди бы просто ели по очереди хлеб, колбасу и сыр.
как сказал один умный человек из интернета "производители гамбургеров должны понять что двойной гамбургер должен быть двойным не в высоту, во все стороны"
в этом плане идеальна шаурма я считаю - какой бы большой она не была ты можешь подъедать ролл с ней равномерно