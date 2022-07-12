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23 доказательства того, что каждый сходит с ума по своему

23 доказательства того, что каждый сходит с ума по своему

Автор:
12 июля 2022 13:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   кулибины   люди   непонятное   соц сети   странное   что это   
1663
23

Что только не увидишь в этой жизни, чем только люди не занимаются, как только не чудят и какие безобразия не придумывают. Но зато как весело!

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Источник:

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Метки: Юмор   кулибины   люди   непонятное   соц сети   странное   что это   
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3  комментария
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3k
Copycat Полчаса назад
Вот чего я не понимал так это такой подачи - ведь это есть неудобно!

что бы есть придется всё равно разбирать на части и есть по отдельности, а ведь бутерброды для того и делают что бы ты когда кусал тебе в рот равномерно попадал хлеб и например сыр с колбасой - в противном случае люди бы просто ели по очереди хлеб, колбасу и сыр.

как сказал один умный человек из интернета "производители гамбургеров должны понять что двойной гамбургер должен быть двойным не в высоту, во все стороны"

в этом плане идеальна шаурма я считаю - какой бы большой она не была ты можешь подъедать ролл с ней равномерно
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Viktor Полчаса назад
Интересно начальник чего, ежели на этом катается?

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