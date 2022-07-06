Дело об изнасиловании

Из воспоминаний Л.Б. Либединской



– Светлова привозят в палату после очередного рентгена. Усталого, измученного. Я ни о чем не спрашиваю.

– Старуха, привези пива! – неожиданно говорит он.

– Пива?!

– Да. Рак у меня уже, кажется, есть.

*

Последнее стихотворение



Рассказывает старая актриса...

Приходим мы с Борисом Слуцким в больницу к умирающему Светлову.

В палате у него порхают какие-то девушки в кожаных юбочках. Светлов был уже очень слаб, во время разговора попросил Слуцкого наклониться к нему и некоторое время что-то ему шептал. Наконец Слуцкий отпрянул и бросился к окну, давясь от смеха.

Я подошла к нему и спросила:

— В чём дело, Борис?

Кое-как одолев пароксизмы смеха, Слуцкий прочёл мне четверостишие:



Пора бы приняться за дело —

И девочки есть, и кровать.

Но х.., как солдат под обстрелом,

Никак не желает вставать!

*

В начале 60-х годов на правлении Союза писателей разбирали за пьянку и дебош молодого поэта. Тот долго и уныло ноет в свое оправдание, что творческий человек не может не пить, его эмоции того требуют... «Достоевский пил, — перечисляет он, — Апухтин пил, Толстой пил, Бетховен пил, Моцарт пил...»

Тут кому-то из «судей» надоело, и чтобы прервать это занудство, он спросил:

— А что, интересно, Моцарт пил?

Михаил Светлов, до этого мирно кемаривший в углу с похмелья, тут же встрепенулся и ответил:

— А что ему Сальери наливал, то он и пил!

*

Михаила Светлова я видел единственный раз. А именно — в буфете Союза писателей на улице Воинова. Его окружала почтительная свита.

Светлов заказывал. Он достал из кармана сотню. То есть дореформенную, внушительных размеров банкноту с изображением Кремля. Он разгладил ее, подмигнул кому-то и говорит:

— Ну, что, друзья, пропьем ландшафт?



© Довлатов "Соло на ундервуде"

*

Из воспоминаний Варлама Шаламова:



Светлов встал, протягивая мне руку:



— Подождите. Я вам кое-что скажу. Я, может быть, плохой поэт, но я никогда ни на кого не донёс, ни на кого ничего не написал.



Я подумал, что для тех лет это немалая заслуга — потрудней, пожалуй, чем написать «Гренаду»