«Неуловимые мстители»: Как снимали первый советский вестерн

Трилогия Эдмонда Кеосаяна о неуловимых мстителях буквально прогремела, как первый советский вестерн. Название появилось, когда уже шли съемки. А идея о создании советского боевика появилась у Н.С. Хрущева после выхода американского фильма «Великолепная семерка".



Как искали «мстителей»

На главных героев вначале планировались выглядящие очень молодо студенты ВГИКа. Но так молодо выглядящих не нашлось. И ассистенты обратили взгляд на школьников.



Виктора Косых (Данька) нашелся сразу (его отец был сотрудником "Мосфильма"). Парень уже приобрел опыт съемок в 3 картинах. Он порекомендовал Михаила Метелкина (Валерка). Ребята познакомились на съемках. Найти Ксанку оказалось сложнее. Так как требовалась девушка, способная «остановить самолет». Занимающаяся многоборьем Валя Курдюкова подошла по всем статьям.



Поиск цыгана стал почти невыполнимой задачей. Подходящих мальчишек в таборах было множество, но ко всем прилагались таборы. Авторы фильма уже задумали изменить национальность персонажа и сделать его грузином. В этот момент появились два цыганенка. Они увидели объявление на обрывке газеты. Старший, 15-летний парень понравился группе, хоть и не попадал в образ: слишком длинный нос и отсутствие волос. Мальчишке удалось услышать обсуждение своей кандидатуры. В этот момент он исчез. А когда возник снова, у него уже были вьющиеся локоны. Оказалось, что он стащил парик в павильоне, где шли съемки «Ромео и Джульетты». После этого Василий Васильев присоединился к группе.