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«Неуловимые мстители»: Как снимали первый советский вестерн

«Неуловимые мстители»: Как снимали первый советский вестерн

Автор:
04 июля 2022 14:47
Метки: актеры   вестерн   кино   
256
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«Мне захотелось сделать картину, на которую бы тоже выстраивалась очередь… Вестерн как ни один жанр способен заразить аудиторию идеями.» (Эдмонд Кеосаян)
Трилогия Эдмонда Кеосаяна о неуловимых мстителях буквально прогремела, как первый советский вестерн. Название появилось, когда уже шли съемки. А идея о создании советского боевика появилась у Н.С. Хрущева после выхода американского фильма «Великолепная семерка".

Как искали «мстителей»
На главных героев вначале планировались выглядящие очень молодо студенты ВГИКа. Но так молодо выглядящих не нашлось. И ассистенты обратили взгляд на школьников.

Виктора Косых (Данька) нашелся сразу (его отец был сотрудником "Мосфильма"). Парень уже приобрел опыт съемок в 3 картинах. Он порекомендовал Михаила Метелкина (Валерка). Ребята познакомились на съемках. Найти Ксанку оказалось сложнее. Так как требовалась девушка, способная «остановить самолет». Занимающаяся многоборьем Валя Курдюкова подошла по всем статьям.

Поиск цыгана стал почти невыполнимой задачей. Подходящих мальчишек в таборах было множество, но ко всем прилагались таборы. Авторы фильма уже задумали изменить национальность персонажа и сделать его грузином. В этот момент появились два цыганенка. Они увидели объявление на обрывке газеты. Старший, 15-летний парень понравился группе, хоть и не попадал в образ: слишком длинный нос и отсутствие волос. Мальчишке удалось услышать обсуждение своей кандидатуры. В этот момент он исчез. А когда возник снова, у него уже были вьющиеся локоны. Оказалось, что он стащил парик в павильоне, где шли съемки «Ромео и Джульетты». После этого Василий Васильев присоединился к группе.
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Смена названия и 43 трюка

Картине уже 55 лет. Она сделана по мотивам повести Павла Бляхина «Красные дьяволята». Создатели фильма купили права на книгу за 1 тысячу руб. у вдовы писателя. Сюжет был несколько изменен: батьку Махно сменил Гнат Бурнаш, дьяволят стало четверо (было три). Четвертым стал гимназист Валерка, китайца заменили на уже упомянутого цыгана.

Авторы ленты долго не могли сделать выбор между двумя названиями: "Неуловимые из Гуляй-Поля»" и "Мстители из Гуляй-Поля»". Косых и Метелкин (Данька и Валерка) предложили взять первый слова из двух вариантов.

Три месяца юных актеров усиленно обучали верховой езде, самбо и плаванию. Почти все трюки они делали сами, а дублеры использовали в качестве «бурнашей». Но без травм не обошлось.

Эпизод, когда Данька останавливает мчащихся лошадей, чуть не стоил жизни Вите Косых. Он попал под колеса тачанки, чудом остался жив, но получил несколько ран на лице, которые надо было зашивать.
Съемки горящего моста прошли тяжело. Было построено два моста, чтобы проверить, сколько времени он будет гореть. Вышло 34 минуты. Кеосаян решил заменить возрастного актера Каширина, который играл машиниста и сам вел поезд.

Но были и забавные эпизоды. К таким можно отнести момент, погони Даньки за Лютым. Виктор Косых и Владимир Трещалов (Лютый) стоят на крыше, звучит команда «Мотор!». Лютый сигает вниз, все проходит удачно. Прыгает Косых, и тут лошадь отходит. Он приземляется мимо. Следующий дубль. Теперь обе лошади решили не дожидаться всадников. Актеры не ожидали такой «подлости». «Лютый» снова прыгает первым и падает на землю. Следом идет «Данька» и попадает на плечи Трещалову. Счастье, что у «Лютого» оказалось достаточно чувства юмора. С ревом: «И-го-го!» он промчался по кругу.

Премьера прошла 29 апреля 1967 г. По воспоминаниям участников, после завершения фильма, когда «мстители» вышли к зрителям, восхищенная орава пронесла их на руках. За первые два месяца более 30 млн. человек смогли насладиться фильмом. Триумф был настолько велик, что чиновники Госкино решили делать продолжение. Но это уже совсем другая история…

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   вестерн   кино   
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6k
klop 2 часа назад
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Мурчелло Час назад
Да мы уже наизусть знаем,как его снимали.Бл.я,ну сколько можно?
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