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Просто котики играют и купаются

Просто котики играют и купаются

Автор:
04 июля 2022 13:42
Сообщество : Животные
Метки: Япония   амурский тигр   зоопарк   тигры   тигрята   
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Амурская тигрица Лаура и ее тигрята
в зоопарке японского города Хамамацу
(префектура Сидзуока на острове Хонсю)

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Источник:

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Метки: Япония   амурский тигр   зоопарк   тигры   тигрята   
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Axel

https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
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