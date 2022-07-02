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Подборка самых милых лис, которые поднимают настроение

Подборка самых милых лис, которые поднимают настроение

Автор:
02 июля 2022 13:08
Сообщество : Животные
89
19
Лисы одни из самых любимых существ. Они милые, пушистые, озорные и энергичные; некоторые эволюционируют, чтобы стать послушными, в то время как другие предпочитают вести уединенный образ жизни в дикой природе.
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Источник:

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2  комментария
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Copycat Час назад
А ещё они забавно урчат)
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3k
Babangdida 15 минут назад
Подборка самых милых лис, которые поднимают настроениеПосмотреть
Подборка самых милых лис, которые поднимают настроение
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