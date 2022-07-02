Подборка самых милых лис, которые поднимают настроение

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Лисы одни из самых любимых существ. Они милые, пушистые, озорные и энергичные; некоторые эволюционируют, чтобы стать послушными, в то время как другие предпочитают вести уединенный образ жизни в дикой природе.
Перед симпатичными мордашками лисичек просто невозможно устоять, и фотографии из нашей сегодняшней подборки вас в этом убедят. Взгляните на этих милых рыжих зверьков с пушистыми хвостиками, и от плохого настроения не останется и следа.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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