Травушка-отравушка

Если цикута просто убивает со вкусом морковки, то у борщевика главная фишка — именно фотохимические ожоги. Не смертельно, но, говорят, больно и долго.



Растение видное, каждый горожанин старается с ним сфотографироваться или сорвать «дерево» на память. Преподнести даме. А если вы ребенок, победить борщевик с помощью палки становится делом чести.



Это не крапива, которая на самом деле безобидна и сразу жжется. Поначалу борщевик Сосновского никак себя не обозначает. Соку нужны примерно 15 минут и свет, чтобы проявиться на солнце и вступить в реакцию с кожей. (Говорят, в пасмурную погоду ожога может и не быть.) Но и тогда вы ничего не почувствуете. И вообще, забудете про эту встречу. Только через несколько дней заметите потемневшую кожу в месте контакта. Боли пока нет.



Потом появятся маленькие волдыри, постепенно превратятся в один большой. Самое интересное начнется, когда этот пузырь лопнет. Вот тогда начнет болеть. Фотографии получаются такие. Еще раз предлагаем не листать галерею, если вы ранимы и не любите ожоги.