Травушка-отравушка

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Какие растения могут нас убить или покалечить.
Мы любим бояться того, что совершенно безвредно, и игнорировать то, что может нас убить. Такая уж у людей сверхспособность. Мы смело побеждаем ужей и беззаботно используем для оздоровления самые расчудесные яды. Сегодня расскажем про некоторые растения, которые смертельно опасны или просто очень вредны для здоровья. Скорее всего, что-то (или все) из нашего списка найдется неподалеку от вас. Пользуйтесь и помните, что это только малая часть растений-убийц.
Лютик: мелкий, но лютый
Пчела, в отличие от некоторых ос, вряд ли станет вас преследовать. Полетает да займется своими делами. А если уж стала, возможно, наглоталась лютикового нектара, который действует на нее как наркотик. Пчела некоторое время будет агрессивна, а потом погибнет.
Так работает лютик ядовитый — один из множества видов рода лютиковых. Потому он и лютик, что лютый. Растет почти везде. Некоторые называют этот цветок куриной слепотой. (Родственный и схожий по эффекту вид — лютик едкий.)
Так работает лютик ядовитый — один из множества видов рода лютиковых. Потому он и лютик, что лютый. Растет почти везде. Некоторые называют этот цветок куриной слепотой. (Родственный и схожий по эффекту вид — лютик едкий.)
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Скотина, кстати, тоже может травиться лютиками на пастбище — при большой их концентрации в траве. В то же время скошенное растение быстро теряет ядовитость.
На человека лютик действует не так, как на пчелу, никакого наркотического эффекта и ярости. В свежем виде он считается полностью ядовитым, но поедать его мы вряд ли додумаемся. Как отравиться? Активные вещества в данном случае — пыльца и сок. Таким образом, страдают в первую очередь глаза и слизистые оболочки. Потрогал растение, потер глаза — получил резь и ту самую «куриную слепоту» минут на двадцать, если повезет. Сорвал цветок, поковырялся в носу — получил мощную аллергическую реакцию. Повалялся в траве, вдохнул пыльцу — пострадала носоглотка. Попал сок на кожу — через некоторое время она покраснеет, будет чесаться, появятся пузырьки.
На человека лютик действует не так, как на пчелу, никакого наркотического эффекта и ярости. В свежем виде он считается полностью ядовитым, но поедать его мы вряд ли додумаемся. Как отравиться? Активные вещества в данном случае — пыльца и сок. Таким образом, страдают в первую очередь глаза и слизистые оболочки. Потрогал растение, потер глаза — получил резь и ту самую «куриную слепоту» минут на двадцать, если повезет. Сорвал цветок, поковырялся в носу — получил мощную аллергическую реакцию. Повалялся в траве, вдохнул пыльцу — пострадала носоглотка. Попал сок на кожу — через некоторое время она покраснеет, будет чесаться, появятся пузырьки.
Причем, скорее всего, мы не будем понимать, что с нами происходит, почему так плоховато. Ну не из-за этих же миленьких желтых цветков. Может, напитки были несвежие…
Убить человека лютиком, наверное, в принципе возможно, но придется принять слишком большую дозу.
Убить человека лютиком, наверное, в принципе возможно, но придется принять слишком большую дозу.
Вороний глаз: всегда ни при чем
Довольно подлое и страшное растение — вороний глаз. Скорее всего, вы его видели, когда ходили за черникой или за грибами. Четыре листа, посередине нелепо торчащая темная ягода размером с горошину. Для урожая сейчас не сезон, но приготовьтесь, этот дикорос скоро созреет.
Считается, что убить может одна ягода, особенно небольшого человека. Тактика у нее простая и эффективная: попасть в ведро с черникой. Дальше вы беззащитны. Варенье тоже может быть отравлено, хотя концентрация яда уменьшается.
Пока не обнаружено статистики по отравлениям этой ягодой. Возможно, ни одного. Фокус в том, что никто никогда не узнает, что вы отравились именно вороньим глазом. Все будут грешить на «мутировавшие сыроежки» или бледную поганку. А этот гад останется вне подозрения.
Пока не обнаружено статистики по отравлениям этой ягодой. Возможно, ни одного. Фокус в том, что никто никогда не узнает, что вы отравились именно вороньим глазом. Все будут грешить на «мутировавшие сыроежки» или бледную поганку. А этот гад останется вне подозрения.
Цикута: смерть с ароматом морковки
В одном из национальных парков Беларуси среди чащи стоит камень. На нем написано: тут умер человек, отравившись цикутой, помолитесь за него и берегите себя. Человеку был 31 год. Может, хоть таким образом он кого-то спасет.
Про цикуту, она же вех ядовитый, уже много раз писали.
Два года назад в Могилевской области мужчина угостил цикутой маленькую племянницу и съел сам. Оба умерли.
Не они первые… Аппетитный хрустящий «корнеплод» пахнет морковкой, сладкий на вкус, его периодически пробуют дети в разных точках Евразии, угощают друзей. Опытные выживальщики порой путают вех с какими-то другими съедобными корешками. И гибнут.
Два года назад в Могилевской области мужчина угостил цикутой маленькую племянницу и съел сам. Оба умерли.
Не они первые… Аппетитный хрустящий «корнеплод» пахнет морковкой, сладкий на вкус, его периодически пробуют дети в разных точках Евразии, угощают друзей. Опытные выживальщики порой путают вех с какими-то другими съедобными корешками. И гибнут.
Историки любят спорить, чем отравился приговоренный к смерти Сократ. Есть версия, что как раз цикутой, но она оспаривается.
Химики говорят, что 300 граммов корня цикуты убивают лошадь. Надеемся, они не проверяли, а как-то вычислили. В случае с человеком действие наступает через несколько минут: рвота, боли в животе, головокружение, пена изо рта, судороги. Если съедено достаточно — смерть.
Пытаться спасаться до прибытия медиков надо промыванием желудка, принятием большого количества угля. Больше вы ничего не сделаете.
Пытаться спасаться до прибытия медиков надо промыванием желудка, принятием большого количества угля. Больше вы ничего не сделаете.
Не все то отрава, что борщевик
Вообще, видов борщевика несколько десятков, больше всего распиарен борщевик Сосновского. С ним у нас идет давняя война за сельхозугодья: или мы его — или он нас. Дальше в тексте будут фотографии травм, которые умеет наносить это коварное растение, — впечатлительным людям лучше листать с осторожностью.
Вот в поле торчит, возвышаясь над конкурентами, одинокий экземпляр. Демонстрационный.
Вот в поле торчит, возвышаясь над конкурентами, одинокий экземпляр. Демонстрационный.
Это тоже борщевик, но безобидный.
Пилю жесткий стебель — обычное лезвие его не берет.
Если до борщевика не добраться, пока он не зацвел, цветки будут опылены, семена созреют и будут разбросаны.
Если цикута просто убивает со вкусом морковки, то у борщевика главная фишка — именно фотохимические ожоги. Не смертельно, но, говорят, больно и долго.
Растение видное, каждый горожанин старается с ним сфотографироваться или сорвать «дерево» на память. Преподнести даме. А если вы ребенок, победить борщевик с помощью палки становится делом чести.
Это не крапива, которая на самом деле безобидна и сразу жжется. Поначалу борщевик Сосновского никак себя не обозначает. Соку нужны примерно 15 минут и свет, чтобы проявиться на солнце и вступить в реакцию с кожей. (Говорят, в пасмурную погоду ожога может и не быть.) Но и тогда вы ничего не почувствуете. И вообще, забудете про эту встречу. Только через несколько дней заметите потемневшую кожу в месте контакта. Боли пока нет.
Потом появятся маленькие волдыри, постепенно превратятся в один большой. Самое интересное начнется, когда этот пузырь лопнет. Вот тогда начнет болеть. Фотографии получаются такие. Еще раз предлагаем не листать галерею, если вы ранимы и не любите ожоги.
Растение видное, каждый горожанин старается с ним сфотографироваться или сорвать «дерево» на память. Преподнести даме. А если вы ребенок, победить борщевик с помощью палки становится делом чести.
Это не крапива, которая на самом деле безобидна и сразу жжется. Поначалу борщевик Сосновского никак себя не обозначает. Соку нужны примерно 15 минут и свет, чтобы проявиться на солнце и вступить в реакцию с кожей. (Говорят, в пасмурную погоду ожога может и не быть.) Но и тогда вы ничего не почувствуете. И вообще, забудете про эту встречу. Только через несколько дней заметите потемневшую кожу в месте контакта. Боли пока нет.
Потом появятся маленькие волдыри, постепенно превратятся в один большой. Самое интересное начнется, когда этот пузырь лопнет. Вот тогда начнет болеть. Фотографии получаются такие. Еще раз предлагаем не листать галерею, если вы ранимы и не любите ожоги.
Боль пройдет недели через полторы.
Что делать, если на вас попал (или вы думаете, что попал) сок борщевика Сосновского? Рекомендуется тщательно промыть кожу водой с мылом, высушить, прикрыть одеждой от солнца. Избегать света придется до двух недель.
Кстати, врачи говорят, что, если сок попал в глаза, на слизистую или даже вы проглотили его, большой опасности нет. Глаза — промыть, рот — прополоскать.
Что делать, если на вас попал (или вы думаете, что попал) сок борщевика Сосновского? Рекомендуется тщательно промыть кожу водой с мылом, высушить, прикрыть одеждой от солнца. Избегать света придется до двух недель.
Кстати, врачи говорят, что, если сок попал в глаза, на слизистую или даже вы проглотили его, большой опасности нет. Глаза — промыть, рот — прополоскать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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