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Платформа Петрониус – высочайшее строение Западного полушария

Платформа Петрониус – высочайшее строение Западного полушария

Автор:
22 июня 2022 18:58
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Высокие здания   Западное полушарие   высочайшие строения   нефтяная платформа   строения   факты   
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Оказывается, что самым высоким строением в Западном полушарии является не небоскрёб, а нефтяная платформа, расположенная в 210 км от Нового Орлеана в Мексиканском заливе.
Petronius представляет собой глубоководную нефтяную башню, расположенную в 210 км от береговой линии США. Данная глубоководная башня является самой высокой платформой на планете.

Её строили в течение четырёх лет: с 1997 г. по 2000 г. Платформу бы построили и быстрее, но в 1998 году часть конструкций обвалилась и достраивание платформы затянулось ещё на два года.

В настоящее время платформой владеет компания Chevron.

Высота свайной башни составляет 640 метров (от морского дна до факельной стрелы).

Частично монолитность конструкции поддерживается за счёт плавучести. Если бы данная конструкция целиком находилась на суше, то она бы рухнула. Вес у конструкции внушительный: 43 000 тонн. Верхняя часть весит 7 500 тонн.

Платформу построили на месторождении довольно быстро. Само месторождение было открыто в 1995 году. В 1997 году стартовала грандиозная стройка.

Морское дно расположено в 535 метрах от поверхности океана.

Конструкция была построена таким образом, чтобы платформа могла выдержать сильное раскачивание.

Стоимость конструкции оценивают в 500 000 000 долларов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Высокие здания   Западное полушарие   высочайшие строения   нефтяная платформа   строения   факты   
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20k
BiZ 6 минут назад
краткость - сест
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Hunson Abadeer 40 минут назад
да ну на, это как они такую конструкцию тащили (я про фото)
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Никифоридис

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