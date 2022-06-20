Готовлю в садже

Хорошо когда в очередной день лета приходят гости, а у меня есть различные варианты как накормить уважаемых людей, свою семью и на чем приготовить ужин. В этот раз использую садж. Садж-сковорода из бороны.

Садж с прошлого раза не мыл от масла и жира, что бы не ржавел. Я так храню садж и казан. Сейчас , перед готовкой,отмываю, практически до бела. 0

Устанавливаю на печь, разжигаю и калю подсолнечное масло. Грамм 150. С мяса набежит еще какой то жир.Хватит для жарки. Вооружаюсь лопаткой и вилкой для различных манипуляций с продуктами на садже. Садж требует быстрой сноровки. 0

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В садж закладываю продукты по принципу-что готовиться дольше, то идет первым. А первое у нас в садж пойдет-свинное ребро. Заранее замаринованное в луке, соли и черном перце. 0

Безумно рад, что у меня появилась крышка для шестидесятипятисантиметрового саджа.Ребра обжариваю на хорошем жару до румяности. 0

Как только ребра доходят до полуготовности, раздвигаю их от масла на дне саджа и закладываю куриные крылья по центру. Крылья мариновал в соли, уксусе, абрикосовом варенье( брусничный соус закончился), кориандре. 0

Как только крылья подрумянятся, раздвигаю их и закладываю колбасон от Мираторга. 0

Ребра к этом увремени почти дошли.Складываю их на одной стороне саджа плотненько, что бы они сами себя дальше грели. И доходили до кондиции. Так же поступаю с крыльями. 0

Тут совсем нужно внимание, что бы не сжечь кабачек и баклажан. Довожу овощи до состояния альденте, заметен легкий румянец и сразу же в сторону.Важно поймать секунды. Чуть зазевался и кабачёк покоричневел-это на выброс. 0

Обмяк перец, зарумянился чеснок, лук стал прозрачным- разгребаю по сторонам и веточка помидорыов черри в центр, там где масло-это завершающий штрих. 0

Я сделал специальную подставку для саджа на стол. Садж возвышается над столом. Толщина стенки долго держит температуру. Можно с горячей поверхности брать понравившееся и накладывать на тарелочку. 0