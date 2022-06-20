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Готовлю в садже

Готовлю в садже

Автор:
20 июня 2022 20:31
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: готовим в садже   готовлю в садже   мясо в садже   мясо с овощами в садже   садж   
464
11
Хорошо когда в очередной день лета приходят гости, а у меня есть различные варианты как накормить уважаемых людей, свою семью и на чем приготовить ужин. В этот раз использую садж. Садж-сковорода из бороны.
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Метки: готовим в садже   готовлю в садже   мясо в садже   мясо с овощами в садже   садж   
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7  комментариев
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Taras Kozalupko 2 часа назад
Чем он отличается от большой сковородки?
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